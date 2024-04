Retraite imminente, Nadal lâche un message fracassant

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Rafael Nadal a perdu son match face à Alex De Minaur au deuxième tour du tournoi de Barcelone (7/5 6/1). Mais l'essentiel était ailleurs pour l'ancien numéro un mondial, de retour en bonne santé. Désormais, le joueur espagnol espère enchaîner afin de retrouver une forme optimale pour participer à Roland-Garros, puis aux Jeux Olympiques de Paris.

Absent des terrains depuis le mois de janvier en raison de diverses blessures, Rafael Nadal est de retour sur les courts. Le joueur espagnol est réapparu à Barcelone, sur un terrain qui porte son nom. Après un premier tour convaincant face à Fabio Cobolli, l'ancien numéro un mondial n'a rien pu faire face à l'Australien Alex De Minaur (11ème mondial). Mais Nadal a pu mesurer ce qui le sépare des tout meilleurs.

Revenu de loin, Nadal savoure

Nadal ne recherchait pas la performance cette semaine. Le joueur espagnol souhaitait surtout être rassuré sur son état de santé. Et il l'a été. « Parfois j'ai joué à un niveau assez correct. Pour moi l'essentiel, malheureusement, n'était pas de gagner mais de sortir du tournoi en bonne santé (…) Je suis bien plus confortable qu'il y a une semaine et demie. Pour moi, ça a été très agréable de pouvoir rejouer. Sur le plan personnel, je dirais que j'en ressors plus fort. 6-1 dans le deuxième set contre un joueur de ce niveau, en l'état actuel, c'était ce qui devait arriver, mais j'ai fait un pas en avant » a-t-il confié.

« Si, dans un tournoi, cela vaut la peine de tout donner et de mourir, c'est bien à Paris »