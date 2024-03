Tennis : Rybakina, grande rivale de Swiatek en 2024 ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 4 mondiale et vainqueur à Wimbledon en 2022, Elena Rybakina a gagné en régularité au cours de la saison 2023 pour se positionner parmi les grandes favorites à chaque tournoi. La Kazakhe est qualifiée en finale de Miami et jouera le titre face à l'Américaine Danielle Collins ce samedi. Malgré quelques passages difficiles à cause des blessures, elle pourrait bien devenir l'adversaire principal d'Iga Swiatek cette année.

Grande référence du circuit WTA depuis un moment déjà, Elena Rybakina retrouve des couleurs et elle aura à coeur de mettre son nom au palmarès du tournoi de Miami. Il faudra poursuivre ses efforts dans un tournoi exceptionnel pour elle, qui est passée pour toutes les émotions. La tâche sera difficile face à Collins qui joue son dernier Miami et qui multiplie les coups gagnants et les performances de haut vol. Mais c'est le prix à payer pour confirmer son statut de grande joueuse capable de tout.

Une belle finale à venir ?

Proche de réaliser le Sunshine Double l'année dernière, Elena Rybakina n'a pas participé à Indian Wells cette fois-ci. La Kazakhe a préféré se reposer pour Miami et visiblement elle a bien fait. Elle est de retour en finale en Floride et sera favorite face à Danielle Collins même si rien ne sera simple. Les deux joueuses disputent à chaque des combats acharnés, notamment les trois derniers en trois sets à chaque fois. Le mois dernier à Abu Dhabi, c'est bien la numéro 4 mondiale qui s'était imposée.

Collins en mission

Numéro 7 à la WTA à son meilleur, Danielle Collins est un personnage haut en couleurs du circuit. L'Américaine au tempérament de feu a 30 ans et il y a quelques semaines, elle a annoncé que la saison 2024 serait sa dernière. Son parcours à Miami est immense : en dehors du premier set de son tout premier match, elle n'a pas perdu plus de trois jeux par set depuis. Forcément, quand on sait que l'on joue un tournoi pour la dernière fois, il est peut-être plus facile de se laisser porter.

Le calme face à la tempête