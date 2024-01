Tennis : La date du retour de Nadal annoncée ?

La rédaction

Pour son grand retour à la compétition, après onze mois et demi d'absence, Rafael Nadal a été éliminé en quarts de finale du tournoi de Brisbane par l'Australien Jordan Thompson. Durant la partie, l'Espagnol a été victime d'une lésion musculaire à une cuisse, ce qui l'a finalement obligé à renoncer à l'Open d'Australie. Pour Olivier Rouillon, médecin du sport, il ne s'agirait que d'un petit incident de parcours.

Rafael Nadal s'attendait certainement à un meilleur retour. Après onze mois et demi d'absence, la faute à une blessure au psoas, le Majorquain de 37 ans a pris part au tournoi de Brisbane. Après s'être facilement défait de Dominic Thiem et Jason Kubler lors des deux premiers tours, l'Espagnol est finalement tombé face à Jordan Thompson en quarts de finale. Une rencontre au cours de laquelle Rafa a notamment été victime d'une lésion musculaire à une cuisse. Cette blessure, finalement plus grave que prévue, a forcé le Taureau de Manacor à annoncer son forfait pour l’Open d’Australie.

«À quatre semaines, il ne sera pas très loin de reprendre»

Mais quand est-ce que Rafael Nadal sera apte à reprendre le chemin du circuit ATP ? « S'il a une lésion de grade 1, c'est rééducation sans solliciter le bas du corps pendant quinze jours. Ensuite, c'est réhabilitation, réathlétisation pour un temps au moins similaire. Puis derrière, c'est la reprise du spécifique. À quatre semaines, il ne sera pas très loin de reprendre ou il sera en train de reprendre l'entraînement tennis » , a détaillé Olivier Rouillon, médecin du sport, dans des propos rapportés par L'Équipe.

« Il est tout à fait en capacité, sur une surface un peu moins exigeante, la terre battue, de faire une saison où il n'y a pas de raison qu'il ne brille pas »