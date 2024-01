Tennis : Après le choc, Nadal reçoit une invitation !

Alexis Brunet

Rafael Nadal a dernièrement fait son retour à la compétition, presque un an jour pour jour après son dernier match officiel. L'Espagnol a eu le temps de disputer deux rencontres avant de se blesser de nouveau. Il a donc dû déclarer forfait pour l'Open d'Australie. Mais ce n'est que partie remise pour le directeur du tournoi, Craig Tiley, qui espère bien pouvoir compter sur le célèbre gaucher l'année prochaine.

Ce n'est pas pour tout de suite que l'on verra Rafael Nadal faire son retour en majeur. Alors qu'il devait disputer l'Open d'Australie, l'Espagnol s'est blessé lors du tournoi de Brisbane, et il doit donc renoncer au Grand Chelem australien. Le Majorquin a décidé de se rendre en Espagne pour consulter son médecin, comme il l'a déclaré sur son compte X. « Salut à tous, lors de mon dernier match à Brisbane j'ai eu un petit problème sur un muscle qui comme vous le savez m'a inquiété. Une fois arrivé à Melbourne, j'ai eu la chance de faire une IRM et j'ai une micro déchirure sur un muscle, pas dans la même partie où j'ai eu la blessure et c'est une bonne nouvelle. Pour l’instant, je ne suis pas prêt à concourir au niveau d’exigence maximum dans des matchs en 5 sets. Je rentre en Espagne pour voir mon médecin, me faire soigner et me reposer. »

Nadal de retour en Australie l'année prochaine ?

Les spectateurs de l'Open d'Australie qui se faisaient une joie d'assister aux matches de Rafael Nadal sont donc très déçus. Mais il est possible que l'Espagnol soit de retour au majeur l'année prochaine. C'est en tout cas la volonté de Craig Tiley, directeur du tournoi, comme il l'a affirmé au Brisbane Times . « Je prévois absolument de le revoir ici l’année prochaine. Et j’ai prévu de le voir ce soir (lundi) pour un entretien privé, comme nous le faisons toujours avant qu’il ne quitte la ville, et je lui poserai la même question. Mais Rafa est le genre de joueur qui, tant qu’il est en forme, qu’il se sent en bonne santé et qu’il peut jouer, sera là pour jouer – il aime jouer. Bien sûr, nous aimerions qu’il revienne à Melbourne, quelles que soient les circonstances, qu’il joue ou qu’il fasse autre chose… Nous lui donnerons toutes les chances de revenir et de jouer. »

Tennis : Catastrophe pour Nadal, «la pire chose qui puisse arriver» https://t.co/xVjXIFHfpa pic.twitter.com/hSJmHO2ljq — le10sport (@le10sport) January 8, 2024

L'état physique de Nadal interroge

Après presque un an sans jouer de match officiel, le corps de Rafael Nadal a donc craqué de nouveau. Même si la blessure ne se situe pas exactement à l'endroit de l'opération qu'a subi l'Espagnol, cela n'incite pas à l'optimisme. De nombreux amateurs de tennis s'interrogent, et se demandent si le Majorquin pourra disputer une ultime saison sur le circuit. Le Taureau de Manacor voulait initialement aller jusqu'en 2024, mais il n'écartait pas la possibilité de s'arrêter en 2025. Pour le moment Nadal est toutefois contraint d'avancer au jour le jour, et prie afin que son corps le laisse tranquille pour son ultime défi.