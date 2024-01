Tennis : Catastrophe pour Nadal, «la pire chose qui puisse arriver»

Alexis Brunet

Rafael Nadal devait participer à l'Open d'Australie après son retour lors du tournoi de Brisbane. Malheureusement l'Espagnol ne participera pas au majeur en janvier, car il s'est de nouveau blessé lors de son match face à Jordan Thompson. Une mauvaise nouvelle pour le Majorquin, et Grigor Dimitrov estime même que c'était « la pire chose qui puisse arriver ».

Après presque un an d'absence, Rafael Nadal faisait son retour à la compétition lors du tournoi de Brisbane. L'Espagnol a réussi à passer deux tours, mais il a ensuite été éliminé par l'Australien Jordan Thompson. Mais en plus d'avoir été battu, le Majorquin s'est de nouveau blessé.

Nadal déclare forfait pour l'Open d'Australie

Sur son compte X, Rafael Nadal a mis fin au suspens suite à sa blessure, et il a annoncé qu'il ne disputerait pas l'Open d'Australie. « Salut à tous, lors de mon dernier match à Brisbane j'ai eu un petit problème sur un muscle qui comme vous le savez m'a inquiété. Une fois arrivé à Melbourne, j'ai eu la chance de faire une IRM et j'ai une micro déchirure sur un muscle, pas dans la même partie où j'ai eu la blessure et c'est une bonne nouvelle. Pour l’instant, je ne suis pas prêt à concourir au niveau d’exigence maximum dans des matchs en 5 sets. Je rentre en Espagne pour voir mon médecin, me faire soigner et me reposer. »

«La pire chose qui puisse arriver»