Tennis : Fiasco pour Nadal, il déballe tout

Victorieux de Dominic Thiem et Jason Kubler lors des deux premiers tours du tournoi de Brisbane, Rafael Nadal a chuté ce vendredi face à Jordan Thompson en quarts de finale. Si sa douleur ressentie au niveau du psoas durant la partie peut expliquer sa défaite, la qualité de service et la faculté de Thompson à bien négocier le fond du court ont également joué un rôle crucial dans l'élimination de l'Espagnol. En tous les cas, c'est ce que pense l'ex-tennisman Alex Corretja.

Pour son grand retour à la compétition, après onze mois et demi d'absence en raison d'une blessure au psoas, Rafael Nadal n'a pas été en mesure de soulever un nouveau trophée. Après s'être brillamment défait de Dominic Thiem et Jason Kubler lors des deux premiers tours du tournoi de Brisbane, l'Espagnol s'est incliné ce vendredi face à Jordan Thompson en quarts de finale, et ce, après 3h25 de jeu.

«Il tient très bien le coup depuis le fond du court»

Au cours de la rencontre, le Majorquain de 37 ans a paru emprunté. La faute à une douleur ressentie au psoas, qui l'a notamment contraint à prendre un temps mort médical. Si cette gêne peut expliquer sa défaite, ce ne serait pas la seule raison selon l’ex‐double finaliste de Roland‐Garros, Alex Corretja.

«C'est est un joueur qui tient très bien le coup depuis le fond du court et il a un bon service»