Tennis : Nadal bluffe tout le monde après son retour

Jean de Teyssière

Rafael Nadal réussi pour le moment son retour. Le vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem est qualifié pour les quarts de finale du tournoi de Brisbane en Australie et prépare parfaitement l'Open d'Australie. Mais ce qui choque, c'est le niveau de jeu de l'Espagnol, après presque un an sans jouer.

Vainqueur expéditif de l'Australien Jason Kubler au 2ème tour du tournoi de Brisbane (6-1, 6-2), Rafael Nadal semblait heureux de son niveau de jeu : « J’avais regardé des vidéos parce qu’on ne s’était jamais affrontés. Je savais qu’il fallait que je sois agressif et j’ai très bien commencé, avec une bonne détermination. J’ai besoin de matchs, de continuer à beaucoup m’entraîner. Passer des heures et des heures sur le court. La meilleure nouvelle pour moi, c’est de pouvoir jouer chaque jour. »

«C’est dingue ce que fait Nadal»

La performance de Rafael Nadal choque de nombreux experts du tennis, comme Benoît Maylin, dans l'émission Sans Filet : « C ’est dingue ce que fait Nadal. C’est quand même fou de se dire que ce mec‐là ne joue quasiment pas de la saison 2023, ok tu te prépares, tu t’entraînes, tu essaies de revenir, tu fais attention à ton physique, mais tu es vieux, tu ne sais pas ce qui va se passer, et le mec il revient et il gagne ses matchs. »

«Tu te rends compte que le mental de ces mecs est complètement dingue»