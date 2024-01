Tennis : Alcaraz joue à un jeu dangereux, danger physique ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire du tennis, Carlos Alcaraz a connu une saison 2023 exceptionnelle qu’il aurait pu terminer en trombe. L’Espagnol a eu quelques soucis physiques qui l’ont contraint quelque peu à baisser de rythme, lui qui n’a plus remporté de titre depuis Wimbledon. Fatigué physiquement et mentalement, il a tenu à commencer sa saison 2024 plus tard que prévu, mais il joue quand même pas mal d’exhibitions.

A seulement 20 ans, Carlos Alcaraz a déjà une expérience folle. Double vainqueur en Grand Chelem, il a tout de même dû faire face à plusieurs blessures qui l’ont parfois empêché de jouer sur le circuit. Pour éviter une nouvelle déconvenue, Juan Carlos Ferrero lui a conseillé de soigner un peu plus son calendrier. Même s’il ne joue pas tout de suite en compétition, le jeune Espagnol reste tout de même bien actif puisqu’il va disputer pas mal d’exhibitions avant son entrée en lice à Melbourne.

Un programme chargé

Lorsque Carlos Alcaraz a annoncé son programme pour les semaines de préparation à l’Open d’Australie, on pouvait penser qu’il adopterait sensiblement la même stratégie que Jannik Sinner et Daniil Medvedev, seuls joueurs parmi les tout meilleurs à vraiment couper avant le premier Grand Chelem de l’année. L’Espagnol avait d’autres plans en tête : après une grosse session d’entraînement mi-décembre, il a prévu de jouer pas mal de matches d’exhibition, une petite tournée qui pourrait avoir des conséquences plus tard. En effet, il était présent en Arabie saoudite face à Novak Djokovic le 27 décembre et s’est imposé. Il est ensuite retourné très vite en Espagne pour défier Bautista Agut. Après son arrivée en Australie, il est également attendu pour un événement organisé par Tennis Australia.

Tennis : Le retour bluffant de Nadal en compétition, un miracle ? https://t.co/YRz9DQmxAV pic.twitter.com/etQTqZsNaJ — le10sport (@le10sport) January 3, 2024

Une rechute possible ?

Même s’il a plutôt bien terminé la saison au Masters, Carlos Alcaraz n’a pas pu cacher sa fatigue sur tous les plans ces derniers mois. L’Espagnol a beaucoup joué et a dû prendre du temps pour respirer. Et visiblement, il avait besoin de beaucoup de temps pour récupérer avant d’entamer une nouvelle saison. Même s’il ne s’agit que d’exhibitions, on a vu dans l’histoire récente des joueurs qui ont eu beaucoup de mal à se remettre de leurs voyages en intersaison. C’est le cas de Casper Ruud par exemple, qui a sûrement fait une erreur l’an dernier.

Des repères à prendre

La raison de cette soudaine activité de Carlos Alcaraz pourrait être liée à son envie de garder le rythme avant les prochaines grandes échéances qu’il rencontrera sur son parcours. L’Espagnol a prévu de voyager en Australie le 7 janvier, ce qui lui laissera une semaine pour se faire au climat australien. Pour rappel, il n'était pas présent il y a un an en raison d'une blessure et avait atteint le troisième tour en 2022.