Tennis : Vaincu, Djokovic promet du lourd avec Alcaraz !

Benjamin Labrousse

Ce mercredi, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz s’affrontaient à Riyad (Arabie Saoudite) à l’occasion d’un match d’exhibition. Le jeune Espagnol s’est imposé en trois sets (4-6, 6-4, 6-4), lui qui débutera sa saison directement à l’Open d’Australie le 14 janvier prochain. De son côté, le Serbe et numéro un mondial n’a pas manqué de souligner à quel point Alcaraz allait marquer le monde du tennis.

En attendant le retour de Rafael Nadal début 2024, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz dominent largement les débats au niveau du circuit ATP. Malgré leurs âges respectifs très différents (36 ans pour le Serbe, 20 ans pour l’Espagnol), les deux joueurs ont complétement dominé la saison 2023. Avec trois titres en Grand Chelem pour le numéro un mondial, et un titre à Wimbledon pour Alcaraz, les deux hommes ont d’ores et déjà réussi à créer une rivalité très importante dans le monde du sport. Opposés ce mercredi à l’occasion de la Riyadh Tennis Cup (Arabie Saoudite), Novak Djokovic et Carlos Alcaraz se sont rendus coup pour coup, mais le numéro deux mondial a finalement eu raison de son rival en trois sets.

Tennis : Vers un coup à la Federer pour Nadal ? Il se lâche https://t.co/cZNuJ4NAzA pic.twitter.com/EmglTdI2vG — le10sport (@le10sport) December 27, 2023

« J’ai grandi en le regardant »

Avant cette rencontre, Carlos Alcaraz avait d’ailleurs tenu des propos très élogieux à l’égard de Novak Djokovic : « Jouer des matchs contre l’un des meilleurs de l’histoire de notre sport, c’est toujours super. J’ai grandi en le regardant. Tout ce qu’il a fait pour le tennis ; il a été incroyable. Pouvoir être face à lui désormais, avoir été capable de le battre, pour moi, c’est génial, donc j’espère que ce sera pareil cette année » .

« Le tennis est entre de bonnes mains »