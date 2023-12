Tennis : Djokovic veut entrer dans l’histoire, il challenge Cristiano Ronaldo

Alexis Brunet

À 36 ans Novak Djokovic a encore une fois prouvé qu'il était toujours l'un des meilleurs joueurs de tennis du monde. Mais on ne sait pas encore combien de temps le Serbe réussira à maintenir ce niveau. Le Djoker a récemment déclaré vouloir pousser jusqu'à ses 40 ans, voire plus. Cristiano Ronaldo avait émis le même souhait dernièrement, dans le but de pouvoir disputer la Coupe du monde 2026.

La vie de sportifs est souvent très rythmée et prenante. Souvent en déplacement et toujours focus sur leurs matches, ces derniers n'ont pas trop le temps de souffler. Si bien que parfois pour certains, la retraite apparaît comme une délivrance. Pour Novak Djokovic, ce n'est pas le cas. Âgé de 36 ans, le Serbe se maintient à un niveau très élevé et il espère pouvoir le faire encore pendant de nombreuses années. Dans l'idéal le Djoker aimerait aller jusqu'à ses 40 ans, voire au-delà.

Djokovic défie Cristiano Ronaldo

En marge d'un match d'exhibition contre Carlos Alcaraz, Novak Djokovic a affirmé sa volonté de rester sur le circuit encore quelques années. Il souhaite notamment prendre exemple sur Tom Brady. Ses propos sont rapportés par We Love Tennis . « J’espère continuer ma carrière jusqu’à 40 ans, voire au‐delà. D’ailleurs, Tom Brady est un excellent exemple de champion dans son sport et quelqu’un qui a eu une grande carrière et une grande longévité. Il a consacré beaucoup de temps à prendre soin de lui, à la récupération, à s’assurer que tous les aspects de son corps et de son esprit soient couverts afin qu’il puisse avoir une carrière réussie et durable. » Le Djoker n'est pas le seul grand sportif à vouloir pousser sa carrière au maximum. Par exemple Cristiano Ronaldo est sous contrat avec Al-Nassr jusqu'en 2025. Il aura alors 40 ans, mais le Portugais souhaite aller encore un peu plus loin. D'après la presse saoudienne, le multiple Ballon d'or voudrait prolonger son contrat jusqu'en 2026, dans le but de participer à la Coupe du monde qui aura lieu la même année et se retirer par la suite.

Ibrahimović l'exemple à suivre

Pour espérer être encore compétitif au-delà des 40 ans, Cristiano Ronaldo pourrait bien demander des conseils à Zlatan Ibrahimović. Le Suédois a tiré sa révérence à l'AC Milan alors qu'il était âgé de plus de 41 ans. Toutefois, le joueur passé par le PSG ne jouait plus aussi souvent qu'auparavant, à cause de nombreuses blessures. Mais on peut faire confiance au Portugais quand il s'agit de prendre soin de son corps. Comme l'a affirmé Novak Djokovic, Tom Brady aussi était un modèle de longévité. Le célèbre joueur de football américain s'est arrêté à l'âge de 45 ans, devenant à cette occasion le plus vieux quarterback titulaire de l'histoire de la NFL. En NBA aussi certaines légendes se sont arrêtées tardivement, comme Michael Jordan à 40 ans par exemple. LeBron James pourrait bien l'imiter, puisqu'il aura bientôt 39 ans et il est encore sous contrat pour une saison. De plus le rêve de ce dernier est de pouvoir évoluer avec son fils Bronny qui est né en 2004 et qui pourrait bientôt jouer en NBA.