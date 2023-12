Tennis : Shelton imite Nadal, il attend le début de saison avec impatience

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Assurément l'une des grandes révélations de l'année 2023, Ben Shelton a montré au monde entier qu'il était prêt à se faire une place parmi l'élite. L'Américain de 21 ans a déjà connu les joies d'une demi-finale en Grand Chelem, à l'US Open en septembre dernier, et s'est imposé en ATP 500 à Tokyo quelques semaines plus tard. Le fantaisiste gaucher s'est inspiré d'un certain Rafael Nadal pour déployer son tennis mais il a déjà un style bien à lui et une forte personnalité. Dans quelques jours, il commencera la saison 2024 à Brisbane.

C'est peut-être lui qui finira par offrir aux Etats-Unis un premier titre en Grand Chelem depuis 2003. Ben Shelton, 17ème mondial, a impressionné tout le monde en connaissant de grands résultats à l'Open d'Australie et à l'US Open. Depuis, il a prouvé qu'il était capable de bien jouer ailleurs qu'en Grand Chelem et semble prêt à encore monter quelques rangs. En tout cas, beaucoup voient en lui un futur vainqueur de Grand Chelem.

Nadal dans l'ADN

Gaucher, t-shirt sans manches... Ben Shelton aime beaucoup ressembler à Nadal. Et pour cause : l'Américain s'est inspiré de l'illustre champion espagnol pour construire son style. « J’essaie d’être unique dans mon style de jeu et de faire des choses que les autres joueurs ne font pas. J’ai pris certaines choses de Nadal parce qu’il est gaucher, mais j’essaie de travailler avec mes atouts et d’être unique » a-t-il récemment avoué sur le site de la marque On Running de Federer.

Tennis : Medvedev de retour au top, il envoie un message à ses adversaires https://t.co/VMiTVjplHJ pic.twitter.com/UiTcCoQv49 — le10sport (@le10sport) December 27, 2023

Reprise à Brisbane

Sur ses réseaux sociaux, Ben Shelton a partagé une vidéo où on le voit s'entraîner sur les courts de Brisbane. L'Américain a apparemment hâte de jouer puisqu'il fait partie des premiers joueurs sur place, lui qui pourrait retrouver un certain Rafael Nadal lors du tournoi. Encensé par beaucoup d'observateurs du monde du tennis depuis des mois, Shelton s'apprête donc à débuter sa saison avec de grands objectifs. Pour lui, 2024 pourrait d'aborder ressembler à l'année de la confirmation.

Gros défi d'entrée

Engagé à Brisbane, Ben Shelton est même inscrit la semaine suivante à Auckland et enchaînera après avec l'Open d'Australie. L'Américain sait qu'il va devoir répondre présent sûrement d'entrée de jeu parce qu'il devra défendre un quart de finale lors du premier Grand Chelem de l'année. Avec sa puissance de frappe et son plaisir de jouer au tennis, Shelton pourrait encore conquérir de nombreux fans partout dans le monde...