Tennis : Frayeur pour Djokovic, son clan lâche une confidence

Première compétition et premières inquiétudes pour Novak Djokovic. Depuis plusieurs jours, le numéro un mondial souffre du poignet droit, ce qui ne l'a pas empêché de rentrer sur le court pour affronter Alex de Minaur ce mercredi (défaite 6/4 6/4). Après ce match, son entraîneur Goran Ivanisevic a fait le point sur sa blessure.

Novak Djokovic n'était pas rassuré. Ce mercredi, le Serbe, diminué par des douleurs au poignet, s'est incliné face à l'Alex de Minaur à l'United Cup. A quelques jours de l'Open d'Australie, le numéro un mondial se serait bien passé de cette situation, même s'il s'est montré plutôt rassurant en conférence de presse.

Inquiétude pour Novak Djokovic

« Mon poignet ? Je pense que ça ira, ça a eu un certain impact, en particulier en coup droit et au service. Encore une fois, je ne veux pas m'étendre trop longtemps sur le sujet et enlever du mérite à la victoire de De Minaur. Il a été très solide, comme toujours. Félicitations à lui, à l'équipe australienne. Maintenant il faut aller de l'avant, et mes pensées sont tournées vers Melbourne » a confié Djokovic après son match.

« Il y a un problème avec le poignet de Novak »