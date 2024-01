Tennis : Nadal supérieur à Djokovic et Federer, il dévoile pourquoi

Alexis Brunet

Depuis de nombreuses années le débat du GOAT électrise les amateurs de tennis. Certains votent pour Federer, d'autres pour Nadal ou bien Djokovic. Les joueurs professionnels ont aussi leur petit avis. Dernièrement c'est Andrey Rublev qui a dévoilé son favori pour ce titre et ce dernier vote pour l'Espagnol, qu'il qualifie « d’irréel », notamment grâce à sa mentalité.

Novak Djokovic est le grand gagnant de l'année 2023 en tennis. Le Serbe a remporté sept trophées, dont trois majeurs. Le quatrième Grand Chelem lui a échappé en finale, à cause de Carlos Alcaraz, vainqueur à Wimbledon. Cela a donc privé le Djoker d'un nouvel exploit retentissant, le Grand Chelem calendaire. Une prouesse réalisée pour la dernière fois en 1969 par Rod Laver.

«Novak Djokovic est incroyable»

Les prestations de Novak Djokovic lui valent l'admiration de ses confrères. Pour le site Espiral Do Tempo , Andrey Rublev a été interrogé sur le GOAT du tennis et le Russe a adressé un beau compliment au Djoker, tout en faisant de même avec Roger Federer. « Qu’est‐ce que je peux dire ? Roger Federer est le chef d’orchestre, comme lorsque nous sommes à l’école, dans un cours de mathématiques, et que le professeur dit : « suivez cet exemple », et que nous essayons de le suivre. Il était exemplaire, un exemple parfait. Novak Djokovic est incroyable, la façon dont il continue à jouer et à gagner – il est toujours le meilleur au monde. »

«Rafael Nadal est irréel et pour moi»