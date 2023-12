Tennis : Djokovic ne s’arrête pas, il hallucine

Alexis Brunet

Novak Djokovic sort d'une saison 2023 exceptionnelle. Le Serbe a remporté trois des quatre majeurs ainsi que quatre autres tournois dont un Masters. Des résultats démentiels, surtout à 36 ans, que certains n'expliquent pas. C'est notamment le cas de Mikhail Youzhny, qui se demande comment le Djoker fait pour être toujours autant motivé.

La saison 2023 de tennis s'achève et le joueur de l'année est sûrement Novak Djokovic. Le Serbe finit l'année à la première place au classement ATP, avec plus de 2300 points d'avance sur Carlos Alcaraz, deuxième. Il faut dire que le Djoker n'a laissé que des miettes à ses adversaires sur le circuit. Ce dernier a remporté trois des quatre majeurs, et il s'est fait battre en finale du quatrième, à Wimbledon, justement par Alcaraz.

La motivation de Djokovic étonne

La longévité de Novak Djokovic et surtout sa capacité à être toujours aussi motivé étonnent. Lors d'une interview pour Tennis Majors , Mikhail Youzhny, ancien huitième joueur mondial, a déclaré ne pas parvenir à expliquer cette motivation folle. « Si vous m’aviez dit il y a cinq ans à quoi ressemblerait Djokovic en 2023, j’aurais été surpris. En le regardant d’année en année, on voit comment il évolue, donc ses résultats ne me surprennent pas. Il est important qu’il soit toujours en forme, mais une chose que tous les joueurs devraient observer est sa motivation à jouer au tennis. Pour être honnête, je n’arrive pas à comprendre comment il est possible d’être aussi motivé alors qu’il a déjà tout gagné – il ne se contente pas de jouer au tennis, il vit le tennis et parvient à le concilier avec sa vie de famille. »

Tennis : Djokovic champion du monde, la révélation sur sa carrière https://t.co/dDDsO3aXLR pic.twitter.com/1dBjJKRTTJ — le10sport (@le10sport) December 28, 2023

Une année 2024 encore plus folle ?

Si Mikhail Youzhny est choqué devant la motivation de Novak Djokovic, il est possible que le Serbe le fasse halluciner encore plus en 2024. En effet, le Djoker voudra enfin réussir à obtenir le Grand Chelem calendaire (remporter les quatre majeurs lors de la même saison), un exploit dont il a été privé de peu en 2023. S'il y parvient, il sera alors le premier joueur à réussir une telle prouesse depuis Rod Laver en 1969. Nole devrait probablement disputer les Jeux Olympiques de Paris l'été prochain et pourquoi pas remporter la médaille d'or. Cela le placerait alors encore un peu plus haut au panthéon du tennis.