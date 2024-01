Tennis : Djokovic parti pour réussir une année historique ?

Jean de Teyssière

L’année 2023 de Novak Djokovic a été prolifique en succès. Le Serbe a remporté trois tournois du Grand Chelem, il ne lui a manqué que Wimbledon. Ces trois titres supplémentaires font porter le total de tournois du Grand Chelem remportés à 24 unités, un record dans l’histoire du tennis. Djokovic, qui va fêter ses 37 ans en 2024 aura certainement envie de repartir sur les mêmes bases.

Novak Djokovic, par son palmarès exceptionnel, fait partie des plus grands joueurs de tennis de l’histoire. Il se classe aussi parmi les plus grands sportifs de la planète, même s’il estime que ce n’est pas à lui d’y répondre, comme il l’a dit dans L’Équipe : « j'ai fait l'histoire dans mon sport avec mes records. Je suis éligible. Aux autres de voir si cela suffit ou pas. Ça reste subjectif. Mais ça m'honore d'appartenir à cette caste. »

« Faire l'histoire du tennis a toujours été un but important »

Novak Djokovic a été sacré champion des champions par le quotidien L’Équipe la semaine dernière. Il a avoué que faire partie de l’histoire du tennis n’a pas toujours été son but, mais qu’il est venu petit-à-petit : « Déjà, faire l'histoire du tennis a toujours été un but important. En fait, non, je corrige, ça ne l'a pas toujours été... Durant la première partie de ma carrière, je n'imaginais pas aller si loin. Je voulais être numéro 1 et remporter Wimbledon. J'y suis parvenu en continuant à gagner des titres du Grand Chelem et à rester numéro 1 pendant longtemps. Mais pour être honnête, jusqu'à il y a cinq ou six ans, je ne pensais pas à l'histoire, au nombre de titres en Grand Chelem, etc. Non... Ça paraissait loin. Pas impossible, mais très lointain. »

Une saison 2024 identique à 2023 ?

En 2023, Novak Djokovic a été quasiment imbattable. Seul Wimbledon a échappé au Serbe, défait par Carlos Alcaraz en finale. Sinon, il a tout gagné et est désormais le seul sportif depuis l’ère Open à avoir remporté 24 tournois du Grand Chelem. Le Serbe est donc lancé sur la saison 2024 et sa capacité à rester en forme physiquement semble lui ouvrir les portes de nombreux succès. Sauf si la jeune génération parvient encore un peu plus à stopper Nole.