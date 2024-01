Tennis : Nadal imite Djokovic et Federer, c’est la catastrophe

L'Open d'Australie se disputera sans Rafael Nadal. Touché au psoas, le joueur espagnol a annoncé son forfait ce dimanche. Ce n'est pas la première fois que l'ancien numéro un mondial se retire de ce tournoi. Ce fût le cas en 2013. Ces dernières années, d'autres cadors avaient abandonné comme Roger Federer ou Andy Murray.

Reverra-t-on Rafael Nadal à Melbourne ? Le joueur espagnol de 37 ans ne disputera pas l'Open d'Australie cette saison, en raison d'une blessure au psoas contracté à Brisbane. « Salut à tous, lors de mon dernier match à Brisbane j'ai eu un petit problème sur un muscle qui comme vous le savez m'a inquiété. Une fois arrivé à Melbourne, j'ai eu la chance de faire une IRM et j'ai une micro déchirure sur un muscle, pas dans la même partie où j'ai eu la blessure et c'est une bonne nouvelle. Pour l’instant, je ne suis pas prêt à concourir au niveau d’exigence maximum dans des matchs en 5 sets. Je rentre en Espagne pour voir mon médecin, me faire soigner et me reposer » a annoncé Nadal sur X.

Hi all, during my last match in Brisbane I had a small problem on a muscle that as you know made me worried. Once I got to Melbourne I have had the chance to make an MRI and I have micro tear on a muscle, not in the same part where I had the injury and that’s good news. Right… pic.twitter.com/WpApfzjf3C