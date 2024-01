Nadal déclare sa flamme à Federer, Djokovic est snobé

Alexis Brunet

Rafael Nadal est de retour sur le devant de la scène. L'Espagnol a disputé son premier match officiel au tournoi de Brisbane, après presque un an sans jouer. Ce dernier souhaite encore jouer une saison avant de prendre sa retraite, et peut-être même plus. Quand le Majorquin tirera sa révérence, cela sera la fin du Big 3 comme on l'a connu. Justement, Nadal s'est exprimé sur sa rivalité avec les deux autres géants, et il a avoué avoir préféré celle avec Roger Federer, pour le plus grand malheur de Novak Djokovic.

Rafael Nadal n'a pas réussi à dépasser le stade des quarts de finale au tournoi de Brisbane. Le gaucher a été battu par Jordan Thompson, après 3h25 de jeu (5-7, 7-6 [6], 6-3). Malgré cette élimination, l'Espagnol peut avoir le sourire. Il a retrouvé le chemin de la compétition, presque un an après son dernier match officiel. Le Majorquin avait dû se retirer pendant plusieurs mois pour soigner une grosse blessure.

Nadal complimente Federer...

Rafael Nadal a affirmé qu'il voulait disputer au moins une dernière saison sur le circuit. Après cela, il pourrait donc logiquement prendre sa retraite, comme l'a fait son ancien rival, Roger Federer, en 2022. Pour El País , l'Espagnol est revenu sur sa rivalité avec le Suisse. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Taureau de Manacor a adoré affronter le Maestro. « Federer était la perfection au niveau esthétique, au niveau de l’élégance, au niveau technique. J’ai une très bonne technique, mais la technique n’est pas la même chose que l’esthétique. Ce sont deux choses différentes. Il avait une technique incroyable, il faisait de très belles choses avec une telle élégance, c’était impressionnant. Quand je suis arrivé, il était numéro un mondial, et il avait un adversaire avec des cheveux longs et un physique exubérant. L’élégance contre le guerrier. »

... et tacle Djokovic