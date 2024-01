Tennis : Nadal blessé, il annonce une catastrophe

Jean de Teyssière

Lors du troisième match de Rafael Nadal au tournoi de Brisbane, l'Espagnol s'est à nouveau blessé à la cuisse. Un sacré coup dur pour le Majorquin, qui revenait tout juste à la compétition après quasiment une année vierge. Ce dimanche, Nadal annonçait son forfait pour l'Open d'Australie et son retour en Espagne pour se faire soigner. Cette accumulation de blessures peut en tout cas jouer contre lui.

Après sa défaite face à l'Australien Jordan Thompson (7-5, 6-7, 3-6), Rafael Nadal avait annoncé s'être à nouveau blessé. Ce dimanche, le Majorquin a déclaré forfait pour l'Open d'Australie : « À Melbourne, j’ai eu la chance de faire une IRM et j’ai une micro déchirure sur un muscle, pas dans la même partie où j’ai eu la blessure et c’est une bonne nouvelle. Je rentre en Espagne pour voir mon médecin, me faire soigner et me reposer. J’ai travaillé très dur durant l’année pour ce retour et comme je l’ai toujours mentionné, mon objectif est d’être à mon meilleur niveau dans trois mois, a ajouté le lauréat de 22 titres du Grand Chelem. Ce n’est pas une très mauvaise nouvelle et nous restons tous positifs quant à l’évolution de la saison. »

«La force de Nadal depuis le début de sa carrière, c’est la dimension physique»

Pour le journaliste Benoît Maylin, présent dans l'émission Sans Filet, la blessure de Nadal lui fait perdre ce qui a fait sa force depuis le début de sa carrière : « La force de Nadal depuis le début de sa carrière, c’est la dimension physique. Le mec exténuait ses adversaires. Il les tuait. Personne ne pouvait soutenir le bras de fer de Nadal sur terre battue. Et après il a réussi à le faire sur d’autres surfaces. C’est sa gloire, sa légende, son aura. »

«Il ne fait pas peur à Rune, à Alcaraz, encore moins à Djokovic»