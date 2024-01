Open d'Australie : Des exploits français à venir ? Le programme bien chargé

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Les choses sérieuses ont commencé à l'Open d'Australie. Le tournoi continue avec des affiches qui promettent d'être de plus en plus belles. Cette année, les joueurs répondent à l'appel puisque 30 des 32 premières têtes de série ont remporté leur premier match. Cela pourrait donc donner de grandes affiches au prochain tour où les têtes de série peuvent commencer à se rencontrer. Parmi les outsiders, pas mal de Français à tenter leur chance pour créer la surprise.

La cinquième journée de l'Open d'Australie est sur le point de débuter et jeudi, beaucoup de Français fouleront les courts du tournoi pour tenter de continuer l'aventure face à plus forts qu'eux sur le papier. En effet, le programme paraît très alléchant et il faudra ne pas fermer l'œil de la nuit pour être sûr de ne rien manquer. On surveillera aussi la suite du tournoi pour les grands favoris, tels que Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev.

Alcaraz sur sa lancée ?

Un peu brouillon lors du premier set contre Richard Gasquet pour son premier match en compétition officielle depuis deux mois, Carlos Alcaraz devra augmenter son niveau de jeu face à Lorenzo Sonego pour atteindre le troisième tour. De son côté, Daniil Medvedev aura aussi un premier test face au solide Finlandais Ruusuvuori alors qu'Alexander Zverev et Casper Ruud vont tenter de poursuivre leur chemin plus tranquillement. Dans cette partie de tableau, on peut aussi noter le beau duel entre Hubert Hurkacz et Jakub Mensik, qualifié tchèque de 18 ans.

Swiatek sans faute ?

Perturbée également par Sofia Kenin, qui a servi pour le premier set, pour son entrée en lice, Iga Swiatek aura fort à faire face à Danielle Collins, celle qui l'avait éliminée à Melbourne en demi-finales il y a deux ans. Elena Rybakina, qui a dû s'employer pour dominer Pliskova, poursuivra l'aventure face à Anna Blinkova et d'autres outsiders comme Jelena Ostapenko et Victoria Azarenka seront aussi à surveiller. Elina Svitolina, qui affronte la Bulgare Tomova, a aussi une partie de tableau dégagée pour aller affronter la numéro 1 mondiale en huitièmes de finale.

Les Français face à l'exploit

Le contingent pourrait finir la journée de jeudi complètement décimé si aucun d'entre eux ne parvenait à se défaire de son adversaire. Varvara Gracheva aura ses chances face à Yastremska, Dodin aussi contre Trevisan mais Clara Burel devra tenter d'éliminer Jessica Pegula, la numéro 5 mondiale. La tâche sera bien compliquée pour Arthur Cazaux contre Holger Rune également ou pour Hugo Grenier contre Félix Auger-Aliassime. Ugo Humbert, tête de série 21, devra se débarrasser du dangereux Chinois Zhang pour continuer et Arthur Fils affrontera Tallon Griekspoor, 28ème mondial, le joueur face auquel il a obtenu sa première victoire en Grand Chelem à l'US Open, pour s'offrir un potentiel troisième tour contre Holger Rune...