Tennis : Il annonce la date de la retraite de Rafael Nadal !

Alors qu'il revenait de onze moi et demi d'absence, Rafael Nadal a fait forte impression lors de ses deux premiers matchs au tournoi de Brisbane. Néanmoins, l'Espagnol, victime d'une déchirure musculaire en cours de match, a vu son parcours s'arrêter en quarts de finale, ce qui l'a contraint à faire une croix sur l'Open d'Australie. Selon le tennisman australien Nick Kyrgios, Nadal vit sa dernière saison sur le circuit ATP.

Rafael Nadal s'attendait certainement à un retour moins douloureux. Absent des courts pendant onze mois et demi, en raison d'une grave blessure au psoas, l'ancien numéro un mondial a fait son grand retour à la compétition lors du tournoi de Brisbane en début d'année. Après avoir passé avec brio les deux premiers tours du tournoi, l'Espagnol de 37 ans s'est incliné face à Jordan Thompson en quarts de finale. Une rencontre au cours de laquelle le Taureau de Manacor a été victime d'une déchirure musculaire, qui l'a obligé à tirer un trait sur l'Open d'Australie, premier majeur de la saison.

Nadal bientôt de retour à l'entraînement

Comme l'a récemment révélé Diario de Mallorca , l’optimise règne dans l’entourage de Rafael Nadal concernant cette blessure. Et pour cause, toujours selon le journal espagnol, l'Espagnol pourrait reprendre le chemin de l'entraînement dans les prochains jours. Mais sera-t-il en mesure de tenir toute la saison, voire de continuer à frapper la petite balle jaune dans les années à venir ?

«De manière réaliste, je dirais que c’est certainement sa dernière année sur le circuit»