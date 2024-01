Tennis : Djokovic au plus mal, une révélation tombe

Alexis Brunet

Dernièrement, Novak Djokovic s'était hissé en demi-finale de l'open d'Australie. Le Serbe était le grand favori du tournoi australien, mais il s'est fait battre par Jannik Sinner. L'italien l'a emporté trois sets à un, grâce à son immense talent, mais aussi peut-être grâce à un coup de pouce du destin. En effet, le Djoker aurait été malade lors de cet affrontement.

Le principal challenge de Novak Djokovic pour 2024 était de faire le Grand Chelem calendaire, c'est-à-dire remporter tous les tournois majeurs, la même année. Malheureusement pour le Serbe, cet objectif est déjà tombé à l'eau. Le Djoker a été battu en demi-finale de l'Open d'Australie par Jannik Sinner, futur vainqueur du majeur australien.

Djokovic malade face à Sinner ?

Novak Djokovic s'est donc incliné face à Jannik Sinner, mais le Serbe a peut-être une excuse à sa défaite. D'après les informations du journaliste Luka Nikolic, le Djoker était malade lors de la demi-finale face à l'Italien. Ses propos sont rapportés par We Love Tennis . « Il (Djokovic) a eu de la fièvre la veille de la demi‐finale. Quelque chose de similaire à ce qu’a eu Zverev. Il a été malade pendant trois semaines, puis il a fait une rechute. C’est pourquoi il a si mal joué dans les deux premiers sets, on pouvait voir qu’il était faible et qu’il n’y arrivait pas. Il ne pouvait pas bien jouer dans ces conditions. Il n’a pas voulu aller chez le médecin pour que les journalistes ne l’embêtent pas et fassent des histoires. »

Djokovic n'a pas confirmé l'information

Après sa défaite face à Jannik Sinner, Novak Djokovic n'a pas évoqué une quelconque maladie en conférence de presse. Le Serbe n'a également pas confirmé l'information de Luka Nikolic. Même si cette dernière était vraie, rien n'indique que le Djoker la confirmera, préférant sans doute ne pas se trouver d'excuse à sa défaite, et laisser toute la gloire à l'Italien.