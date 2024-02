Tennis : L'Arabie saoudite a un pied dans le tennis, l'ATP prête à céder ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après avoir largement débarqué dans le monde du football et du golf, l'Arabie saoudite rêve de jouer un plus grand rôle dans le tennis. Le pays, qui s'est déjà approprié le Masters Next Gen sur le circuit ATP en attendant mieux, vient de faire une annonce fracassante : une exhibition aura lieu en octobre à Riyad avec 6 des plus grandes têtes d'affiche à l'heure actuelle pour un mini-tournoi aux récompenses plus qu'alléchantes. Avec 6 millions de dollars au vainqueur, forcément l'intérêt est grand pour un sport qui en distribue entre 2 et 3 pour une victoire en Grand Chelem.

Va-t-on assister à une terrible bataille entre l'Arabie saoudite et l'ATP ? Plus le temps passe, plus le royaume fait des pas en avant en réussissant à susciter l'intérêt des meilleurs joueurs du monde. A l'image du golf qui fonctionne un peu de la même manière que le tennis, l'ATP et la WTA doivent donc faire attention aux rumeurs de création d'un circuit parallèle concurrent financé par l'argent de l'Arabie saoudite. D'après ce qu'on voit, les joueurs ne tiendront peut-être pas longtemps...

Une stratégie claire

On a déjà bien vu que l'Arabie saoudite savait placer ses pions correctement. En proposant une nouvelle exhibition en plein milieu du calendrier, le ton est donné forcément, au vu des récompenses énormes, il était difficile de résister. Le casting est en plus XXL puisque Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner et Holger Rune rejoignent Rafael Nadal, nouvel ambassadeur de la Fédération saoudienne de tennis. « Maintenant que plusieurs joueurs l’ont fait, je suis très excité de jouer pour la première fois à Riyad. Je suis très heureux de revenir à Riyad pour montrer le meilleur de mon jeu » a déclaré Alcaraz, qui a battu le Serbe dans une exhibition là-bas fin décembre.

Un accord plutôt qu'une mésentente

Si le circuit ATP se porte très bien en termes de finances, il sera bien difficile de rivaliser face à l'Arabie saoudite. Le patron Andrea Gaudenzi a d'ailleurs confié l'an dernier qu'il avait entamé des discussions avec le pays afin de trouver un terrain d'entente pour éviter un conflit à l'image du PGA Tour-LIV Golf. Les instances dirigeants savent qu'il s'agit d'une menace et qu'il va falloir travailler de concert pour ne pas couler. Mais jusqu'où va aller l'ambition du royaume saoudien ?

Un Masters 1000 bientôt en danger ?

Si cette date a été choisie, ce n'est peut-être pas un hasard. En effet, le mois d'octobre est assez chargé au niveau du calendrier puisque le Masters 1000 de Shanghaï a lieu lors des deux premières semaines et le Rolex Paris Masters débute lui à la toute fin, ce qui ne laisse pas beaucoup de place pour aller faire un tour à Riyad. On sait déjà depuis quelques mois que l'Arabie saoudite semble vouloir s'adjuger un Masters 1000 et ce sera peut-être au détriment d'un de ces deux-là...