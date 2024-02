Tennis - Arabie Saoudite : Nouvelle folie avec une fortune dépensée pour Nadal et Djokovic

Alexis Brunet

L'Arabie saoudite est depuis quelque temps un nouveau challenger de poids dans le milieu du sport. Cela s'est déjà remarqué dans le monde du football, avec la signature de nombreuses grandes stars, comme Neymar ou bien Cristiano Ronaldo. Mais dernièrement c'est au tennis que l'état du Golfe a décidé de s'attaquer, et il a tout bonnement réussi à s'offrir les services de Rafael Nadal, et Novak Djokovic notamment.

Absent depuis presque un an, Rafael Nadal a fait son retour à la compétition en janvier dernier, lors du tournoi de Brisbane. Cela ne s'est malheureusement pas passé comme l'Espagnol pouvait le désirer, car après avoir passé quelques tours, ce dernier s'est de nouveau blessé. Le Majorquin a donc été contraint de déclarer forfait pour l'Open d'Australie. Les fans du Taureau de Manacor ont donc été déçus, eux qui attendaient avec impatience de voir leur idole disputer de nouveau un Grand Chelem, et peut-être même défier le numéro un mondial, Novak Djokovic.

L'Arabie saoudite s'offre Nadal et Djokovic

Mais que les fans de tennis se rassurent, il y aura bien au minimum un dernier affrontement entre Novak Djokovic, et Rafael Nadal. Cela est rendu possible par l'Arabie saoudite. Le pays a en effet annoncé la création d'un tournoi d'exhibition dénommé « 6 KINGS SLAM » , avec donc l'Espagnol et le Serbe, mais aussi Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Daniil Medvedev, et Holger Rune. L'évènement aura lieu en octobre 2024 à Riyad. D'après les informations du Telegraph , chaque participant au tournoi recevra la coquette somme d'1,5 millions de dollars, et un chèque de 6 millions de dollars est prévu pour le gagnant.

Tennis : Djokovic et Nadal à Indian Wells, c'est fait ! https://t.co/ISnRPW64I9 pic.twitter.com/3m1QHbH48Z — le10sport (@le10sport) February 6, 2024

Neymar et Cristiano Ronaldo ont déjà rejoint l'Arabie saoudite

Avec ce tournoi d'exhibition, l'Arabie saoudite souhaite donc étendre son aura sur le tennis. Le pays du golfe a déjà obtenu l’organisation du Masters Next Gen jusqu’en 2027 à Djeddah, et souhaite également accueillir le Masters féminin. Mais c'est surtout au niveau du football que le gouvernement saoudien a frappé fort. Depuis quelque temps le championnat local arrive à attirer de très grandes stars. Cristiano Ronaldo a été l'un des pionniers, et cela s'est accéléré l'été dernier. L'Arabie saoudite s'est par exemple offert les services de Neymar qui a rejoint le club d'Al Hilal, en provenance du PSG, ou bien de Karim Benzema qui s'est engagé avec Al-Ittihad, après son aventure au Real Madrid. Cela est possible grâce à des contrats en or offerts aux joueurs, avec notamment des salaires mirobolants. À titre d'exemple, le Ballon d'Or français percevrait environ 27,5M€ par saison.