Tennis : Surprise, Djokovic va débarquer dans le foot ?

Novak Djokovic fait partie des tous meilleurs joueurs de tennis de la planète. Le Serbe est encore très compétitif à 36 ans, grâce au soin qu'il apporte à son physique, mais aussi grâce à son mental. Et justement cette qualité a failli lui ouvrir les portes du football. L'AC Milan aurait pensé au Serbe pour intégrer le staff milanais, en tant que coach mental.

L'année 2024 a plutôt mal commencé pour Novak Djokovic. Alors qu'il visait le Grand Chelem calendaire, le Serbe a été éliminé en demi-finale de l'Open d'Australie par Jannik Sinner, futur vainqueur du tournoi. Certains observateurs ont donc commencé à critiquer le Djoker en annonçant que cela était peut-être le début de la fin, mais à tous les coups le natif de Belgrade aura l'occasion de leur donner tort lors des prochains majeurs.

Djokovic futur coach mental de l'AC Milan ?

Novak Djokovic est donc de plus en plus menacé par la nouvelle génération. Le Serbe du haut de ses 36 ans et plutôt proche de la fin de sa carrière, mais il pourrait jouer encore quelques saisons, grâce à une très bonne hygiène de vie, et à un mental à toute épreuve. Cette dernière qualité lui a permis de retourner certains scénarios en sa faveur, et elle a attiré l'œil d'un grand nom du football. En effet, d'après le journal La Repubblica , Gerry Cardinale, le propriétaire de l'AC Milan aurait pensé au Serbe pour devenir coach mental de l'équipe première. Mais finalement cela ne s'est pas fait.

Le bien-être mental est primordial selon Djokovic