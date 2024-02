Tennis : Catastrophe pour Djokovic, la vérité va être rétablie !

Benjamin Labrousse

Annoncé comme le grand favori de cette édition de l’Open d’Australie, Novak Djokovic s’est finalement incliné en demi-finale du premier Grand Chelem de l’année face à Jannik Sinner. Vaincu en quatre sets, le numéro un mondial a affiché un niveau de jeu inquiétant. Mais pour Paolo Bertolucci, deux tournois américains détermineront vraiment si Djokovic est sur le déclin.

Un choc. Dix fois vainqueur de l’Open d’Australie, Novak Djokovic visait un onzième titre à Melbourne. Fort d’une année 2023 sensationnelle, le Serbe était pressenti comme le favori à la victoire finale, mais a chuté face à Jannik Sinner. Rapidement, Nole se montrait très lucide sur son niveau de jeu sur cette demi-finale.

Djokovic « choqué » par son niveau en Australie

« Tout d’abord, je tiens à féliciter Sinner pour son excellent match et son excellent tournoi jusqu’à présent » , avait ainsi déclaré Novak Djokovic au sortir de sa défaite face au futur vainqueur de l’Open d’Australie 2024. « Il mérite sa place en finale. Il m’a totalement dominé aujourd’hui. J’ai été choqué par mon niveau, dans le mauvais sens du terme. Je n’ai pas fait grand‐chose de bien dans les deux premiers sets » .

« Nous saurons alors s’il est rétabli ou non »