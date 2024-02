Tennis : L'héritier de Federer est annoncé

Benjamin Labrousse

Vainqueur de son premier Grand Chelem après son succès à l’Open d’Australie, Jannik Sinner est définitivement entré dans la cour des grands. Doté d’une grande maturité à seulement 22 ans, l’Italien fait l’unanimité au niveau des observateurs. Pour certains, le caractère de Sinner est très similaire à celui de Roger Federer quelques années auparavant.

Attendu au tournant par de nombreux fans, l’Open d’Australie aura tenu toutes ses promesses. Mais à la surprise générale, Novak Djokovic ne s’est pas imposé. Le numéro un mondial a été vaincu par le jeune Italien Jannik Sinner en demi-finale à Melbourne. Quelques jours plus tard, le joueur de 22 ans s’imposait face à Daniil Medvedev en finale du premier Grand Chelem, remportant son premier majeur en carrière. Si avec Carlos Alcaraz, Holger Rune et Jannik Sinner, la future génération semble très prometteuse, certains observateurs s’amusent à qualifier ce trio de nouveau « Big 3 ». Ainsi, des similitudes entre ces trois joueurs avec Rafael Nadal, Novak Djokovic, ou encore Roger Federer, sont parfois notées.

« Il est très humble et toujours très gentil »

Pour la championne de ski Lindsey Vonn, le caractère discret, parfois très timide de Jannik Sinner, lui rappelle étrangement celui de Roger Federer. « J’ai toujours pensé que le fait qu’il soit un ancien skieur était vraiment spécial et c’est évidemment là que nous nous sommes rencontrés. C’est un homme assez timide, mais il est très humble et toujours très gentil » , a d’abord déclaré la médaillée d’or aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010, dans des propos retranscrits par WeLoveTennis .

« Et il me rappelle vraiment Roger, pour être honnête »