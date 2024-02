Tennis : Débuts difficiles pour Monfils, il ne rassure pas

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour à un très bon niveau depuis l'été dernier, Gaël Monfils a relancé ses derniers espoirs de participer aux prochains Jeux olympiques, à Paris en juillet prochain. L'ancien numéro 1 français, qui a connu des moments difficiles après une blessure au pied en 2022, ne commence pas 2024 de la meilleure des manières. Après une élimination frustrante au deuxième tour de l'Open d'Australie, il s'est incliné d'entrée à Montpellier malgré le gain du premier set. A 37 ans, les efforts sont très difficiles à fournir mais il est loin d'abandonner.

Ces dernières années, Gaël Monfils a connu un tournant dans sa vie en accueillant son premier enfant aux côtés de sa femme Elina Svitolina en 2022. Jeune papa, il a changé sa manière d'aborder le sport de haut niveau et il sait qu'il est très proche de la retraite. D'ailleurs, s'il n'avait pas connu ce regain de forme l'été dernier, il aurait déjà pu raccrocher les raquettes. Il faudra relancer la machine pour garder cette place qualificative pour les Jeux olympiques pour le moment, lui qui est 3ème français dans ce classement provisoire.

Débuts dans le flou

Alors qu'il avait terminé l'année en remportant le douzième titre de sa carrière sur le circuit ATP, à Stockholm, Gaël Monfils a un peu de mal à lancer 2024. Opposé au jeune Italien Flavio Cobolli au premier tour à Montpellier, le Français n'a pas pu poursuivre l'aventure. « Je vais repartir au travail, essayer de gratter une victoire. Après, la confiance ça revient vite de mon côté. Je sais qu’avec une ou deux victoires, ça reviendra vite. J’ai perdu ici, au 1er tour mais je ferai peut‐être une demi‐finale à Rotterdam, même s’il y a plus de chance que je perde au 1er tour… » déclarait-il après sa défaite.

Une motivation difficile à garder

En mars 2023, au moment de faire son grand retour sur le circuit ATP, Gaël Monfils avait fait de terribles révélations en annonçant qu'il est très proche de prendre sa retraite, lui qui rêve de disputer les Jeux olympiques pour la dernière fois. « Si je me sens bien et que j’arrive à imposer mon jeu, je ne suis pas à l’abri de jouer un bon tennis. Ce qui est dur c’est que mon niveau moyen a chuté par rapport à ce que j’ai été. J’essaye juste de gagner des matches. J’apprends à composer et à rester motivé. C’est dur, je me suis bien entraîné pour être là et au final tu perds en trois sets assez sèchement. Le compétiteur est encore là donc c'est dur » poursuit-il.

Une place en danger

Grâce à sa belle deuxième partie de saison, Gaël Monfils est remonté dans la hiérarchie mais surtout beaucoup au niveau de la Race olympique, ce petit classement créé pour l'occasion qui durera jusqu'à la fin de Roland-Garros, date butoir pour les tickets aux Jeux olympiques. Pour rappel, pour faire partie du voyage à Paris cet été, il faut faire partie des 4 meilleurs de sa nation. A l'heure actuelle, Monfils est 3ème juste devant Arthur Fils mais Arthur Cazaux, qui a réalisé un bel Open d'Australie, s'est bien replacé dans cette course.