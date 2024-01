Tennis : Nadal va tout gagner, une condition est posée

Alexis Brunet

Rafael Nadal légèrement raté son retour à la compétition. L'Espagnol s'est aligné lors du tournoi de Brisbane, mais il a dû déclarer forfait pour l'Open d'Australie par la suite, en raison d'une nouvelle blessure. Selon l'entraîneur du Majorquin, si les pépins physiques laissent tranquille le gaucher, alors il pourrait bien remporter tous les tournois auxquels il participe.

Le début d'année 2024 était attendu par tous les fans de Rafael Nadal. Cela devait marquer le retour officiel de l'Espagnol à la compétition, presque un an jour pour jour après sa dernière apparition sur le circuit. Le Majorquin a donc participé au tournoi de Brisbane, mais il a été éliminé en quart de finale par Jordan Thompson.

Nadal s'est encore blessé

Malheureusement, l’élimination de Rafael Nadal s’est accompagnée d’une nouvelle blessure. L’Espagnol est retombé dans ses travers, et il a donc dû déclarer forfait pour l'Open d'Australie. Une chance en moins donc pour le Taureau de Manacor de revenir à hauteur de Novak Djokovic, au nombre de majeur remporté (24 contre 22).

Moya est optimiste pour Nadal