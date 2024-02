Tennis : La France sans trembler, la course olympique peut démarrer !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Désigné capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis en fin de saison dernière, Paul-Henri Mathieu vivait ce week-end sa grande première sur le banc. L'ancien numéro 12 mondial a parfaitement géré face au modeste Taïwan qu'il fallait tout de même dominer. En effet, les Bleus ont remporté aisément la rencontre 3-0 après le double, avant que Quentin Halys ne réussisse également sa première avec ce maillot. La première étape est passée, il faudra maintenant se pencher sur la sélection olympique.

Une semaine après la fin de l'Open d'Australie, le tour qualificatif de Coupe Davis a mené nos Bleus vers un succès sans histoire. Paul-Henri Mathieu avait d'abord sélectionné les trois premiers Français au classement ATP mais Ugo Humbert, pour raisons personnelles, et Arthur Fils, pour se préparer à la tournée sud-américaine, ont tous les deux fini par refuser l'invitation. Il faut dire qu'a priori, Taïwan n'avait pas de quoi inquiéter les Bleus...

Premières réussies

Nouveau capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis pour prendre la suite de Sébastien Grosjean, Paul-Henri Mathieu a donc réussi sa première à ce poste. Pour remplacer Ugo Humbert et Arthur Fils, il a fait appel à Luca Van Assche et Quentin Halys, qui ont tous deux réussi à s'imposer. En effet, c'est le jeune joueur de 19 ans qui a apporté le premier point à l'équipe samedi en se débarrassant en deux sets de Hsu. « Je jouais pour la première fois pour la France et forcément, il y avait pas mal d'émotion et de tension » se livrera-t-il à beIn Sports . Halys, lui, s'est imposé face à Tseng dans un match qui comptait du beurre mais ces deux-là inscrivent leur nom dans l'histoire en gagnant un match pour leur pays en Coupe Davis.

Petite frayeur en double

Si les simples ont été à sens unique, ce n'est pas le cas du double français Mahut/Roger-Vasselin qui a eu toutes les peines du monde à gagner son match. Les deux joueurs expérimentés ont finalement réussi à s'imposer au tie-break dans le troisième set pour conclure la rencontre 3-0. « Une mission n'est jamais accomplie avant le terme de la rencontre, et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de suspense sur ce double. On a vu le piège de jouer à l'extérieur contre des joueurs qui n'ont rien à perdre. Je suis très content de ce premier week-end en tant que capitaine. Ils ont tous été très sérieux et ont très bien préparé cette rencontre » a conclu Paul-Henri Mathieu.

Une place à prendre

Paul-Henri Mathieu a ensuite confié que le prochain rendez-vous était les Jeux olympiques, lui qui s'occupera également de la sélection. Il aura un rôle un peu différent puisque les joueurs devront se qualifier grâce à leur classement cette fois-ci mais on pourrait se poser des questions quant au choix du double. En effet, la paire française Sadio Doumbia/Fabien Reboul a nettement progressé ces derniers mois, eux qui viennent de s'imposer à Montpellier. Il aurait peut-être été judicieux de les emmener au moins une fois en Coupe Davis avant le rendez-vous olympique...