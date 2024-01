Tennis : La sélection française en Coupe Davis bouleversée, une autre pépite invitée

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Défaite pour un petit point lors de la première partie de la phase finale en septembre dernier, l'équipe de France de Coupe Davis a pour ambition d'aborder 2024 sous un nouveau regard. En effet, Sébastien Grosjean a quitté son poste et c'est Paul-Henri Mathieu qui a pris sa suite. L'ancien numéro 12 mondial connaîtra sa première en tant que capitaine à l'occasion du tour qualificatif face au modeste Taïwan les 3 et 4 février prochains, une semaine après l'Open d'Australie. Mais la sélection annoncée début janvier devrait changer, d'après les dernières informations.

Le tennis français est en train de retrouver de belles couleurs et ça se voit. Le premier Grand Chelem de l'année a été le théâtre d'une première semaine très réussie côté tricolore avec 3 représentants hommes et femmes confondus atteignant les huitièmes de finale. Soit 3 fois plus que l'année dernière sur l'ensemble des Majeurs. Avec ce regain de forme, la France peut donc aligner une belle équipe en Coupe Davis avec deux joueurs qui flirtent avec le top 20 et le troisième proche du top 30. Pourtant ce dernier aurait décidé de faire faux bond pour la prochaine rencontre.

Arthur Fils pas présent

Alors qu'il a explosé en 2023, remportant son premier titre sur le circuit ATP avant de fêter ses 19 ans, Arthur Fils a connu beaucoup de premières, notamment une première sélection en équipe de France de Coupe Davis. Le Français était présent en septembre dernier pour défendre les couleurs de son pays. Annoncé comme le futur visage du tennis français, il a toutefois décidé de ne pas se rendre à Taïwan dans dix jours, lui qui faisait logiquement des sélectionnés par Paul-Henri Mathieu dans la liste publiée début janvier.

Van Assche vers une première

Acolyte d'Arthur Fils, Luca Van Assche a le même âge et suit à peu près la même trajectoire que son ami. En réalisant tout juste le meilleur résultat de sa jeune carrière en Grand Chelem à l'occasion de l'Open d'Australie, il a tapé dans l'œil du capitaine de l'équipe de France puisqu'il devrait finalement faire partie du voyage. A 19 ans, il va donc connaître sa première sélection en Coupe Davis et pourrait même jouer si jamais Adrian Mannarino ressent un peu de fatigue de Melbourne.

Le clan français déjà sur place

Retraité depuis 2017, Paul-Henri Mathieu est resté proche de la Fédération française de tennis ces dernières années. Il n'était donc pas surprenant de le voir prendre la suite de Sébastien Grosjean et d'ailleurs, il prend son rôle très à cœur. Présent dans les rangs de plusieurs box de joueurs français à l'Open d'Australie, il emmènera directement ses joueurs ensuite puisque les Bleus joueront à l'extérieur cette fois-ci. Face à Taïwan, la qualification devrait être une formalité.