Tennis : Une légende se lâche sur Djokovic

Benjamin Labrousse

Numéro un mondial, Novak Djokovic était attendu au tournant pour l’Open d’Australie. Finalement, le Serbe a chuté en demi-finale du premier Grand Chelem de l’année en s’inclinant face au futur vainqueur Jannik Sinner. Nole est pourtant loin d’être abattu, et se remettra rapidement de ce terrible échec à en croire la légende Rod Laver.

Novak Djokovic est-il sur le déclin ? Cette question paraît encore surréaliste tant le Serbe aura réalisé une année 2023 sensationnelle (3 Grand Chelems glanés, en plus d’une finale à Wimbledon). En revanche, le numéro un mondial a inquiété une partie des observateurs en s’inclinant en demi-finale de l’Open d’Australie face à Jannik Sinner. Vainqueur à 10 reprises du côté de Melbourne, Nole a visiblement subi une véritable défaillance contre le jeune Italien, futur vainqueur du tournoi.

Djokovic sur le déclin après l’Open d’Australie ?

Pour l’ancien numéro 12 mondial Paolo Bertolucci, difficile de dire si la défaite de Novak Djokovic est révélatrice du déclin de ce dernier : « En Australie, il a mal joué, comme lors des tournois précédents, il n’a jamais été en bonne condition. Ce que nous ne savons pas, c’est si cela est dû à un manque de préparation, ce qui peut arriver, ou si c’est le début du déclin » , avait récemment confié l’Italien.

« Novak Djokovic aura appris quelque chose de cette défaite »