Tennis : Après l'échec de Djokovic, il annonce du lourd

Benjamin Labrousse

Pour son premier tournoi du Grand Chelem de l’année, Novak Djokovic a déçu en s’inclinant en demi-finale de l’Open d’Australie face à l’Italien Jannik Sinner, vainqueur quelques jours plus tard, de son premier majeur. Pour l’ancien joueur et ami du Serbe Viktor Troicki, le numéro un mondial reviendra plus fort après cet échec.

Grand favori du dernier Open d’Australie, Novak Djokovic a chuté. Le Serbe et numéro un mondial s’est laissé emporter par la tornade Jannik Sinner. L’Italien de 22 ans a vaincu Nole en 4 sets, avant de vaincre Daniil Medvedev en finale du premier Grand Chelem de la saison. Pas vraiment inquiet par cette déroute, Novak Djokovic souhaitait rappeler à tout le monde ses accomplissements en carrière.

« J’ai l’impression que ce n’est qu’un chapitre de ma vie »

« En fin de compte, combien de joueurs de tennis dans l’histoire ont été capables de réaliser les choses que j’ai faites et que j’ai accomplies » , déclarait ainsi Novak Djokovic à la NBC . « Je ne dis pas cela pour me vanter, mais pour me rappeler que je dois me pincer, regarder où je suis et ce que j’ai fait. En même temps, j’ai l’impression que ce n’est qu’un chapitre de ma vie, il y en a d’autres à venir » .

« Nous savons tous qu’il n’abandonne pas »