Tennis : Coco Gauff prête à prendre le trône, elle menace Swiatek et Sabalenka

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 3 mondiale depuis quelques mois, Coco Gauff a enfin répondu aux attentes placées en elle depuis son plus jeune âge. A seulement 19 ans, l'Américaine se hisse à des hauteurs exceptionnelles et elle semble être en mesure de se mettre à la lutte pour la place de numéro 1 mondiale avec Iga Swiatek et Aryna Sabalenka. Depuis son titre à l'US Open l'été dernier, son premier en Grand Chelem, elle a pris une autre dimension et elle reste à distance respectable.

Depuis l'année dernière, un duel a lieu en tête du classement WTA entre Iga Swiatek et Aryna Sabalenka. Les deux joueuses se rendent coup pour coup mais en Grand Chelem, c'est plutôt la Biélorusse qui marque les esprits. Coco Gauff semble suivre le même chemin, elle qui était présente en demi-finales de l'Open d'Australie la semaine dernière. Rappelons que depuis des années, elle est annoncée comme la future Serena.

Un Grand Chelem en carrière

Impressionnante de caractère depuis le début de sa carrière professionnelle, Coco Gauff a mis un peu de temps pour confirmer les espoirs placés en elle. Mais il faut tout de même se rendre compte que l'Américaine n'a que 19 ans et elle possède déjà une expérience incroyable. Très à l'aise sur n'importe quel court, elle semble destinée à une grande carrière. « Au cours d’une interview, on a posé des questions sur l’avenir de Coco Gauff. La jeune fille de 19 ans n’a même pas gratté la surface car je pense qu’elle gagnera un Grand Chelem sur chaque surface » déclare par exemple Rick Macci, ancien coach des sœurs Williams.

Gauff en embuscade

Numéro 3 mondiale à distance respectable du duo de tête, Coco Gauff pourrait rattraper son retard dans les prochains mois au moindre faux pas de ses deux adversaires devant elle. L'Américaine pointe à l'heure actuelle à 2000 points d'Iga Swiatek et si elle continue à enregistrer de gros résultats comme à l'Open d'Australie, elle mettrait la pression à la Polonaise et à la Biélorusse. Pour le moment, c'est la patronne qui semble en difficulté avec une nouvelle sortie de route précoce à Melbourne.

De grands rendez-vous en vue

La prochaine étape pour les trois premières joueuses du classement sera du côté de Doha et de Dubaï, deux WTA 1000. Lors de cette petite tournée au Moyen-Orient, Iga Swiatek devra défendre beaucoup de points, une victoire et une finale, ce qui pourrait profiter à Aryna Sabalenka dans un premier temps. La Biélorusse a pour l'instant lancé 2024 de la plus belle des manières et elle tentera de surfer sur cette vague.