Tennis : Sabalenka sans problème, Swiatek a du souci à se faire !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Titrée pour la première fois en Grand Chelem en 2023 à l'Open d'Australie, Aryna Sabalenka n'a pas faibli pour conserver sa couronne en Australie et s'imposer à nouveau. La Biélorusse, opposée à la jeune Chinoise Zheng Qinwen samedi, n'a pas fait dans le détail tout au long de la quinzaine : personne n'a pu lui prendre un set. Numéro 2 mondiale, elle a pris une autre dimension au cours des deux dernières années, elle qui ne rate plus aucun rendez-vous. De quoi inquiéter Iga Swiatek, qui a une nouvelle fois réalisé une contreperformance.

Il y avait un peu Aryna Sabalenka et les autres à Melbourne cette année. La Biélorusse a survolé le tableau féminin en remportant assez facilement toutes ses rencontres. Elle est devenue la première joueuse à conserver son titre à l'Open d'Australie depuis sa compatriote Victoria Azarenka en 2012-2013. Surtout elle met la pression sur celle qui la devance encore au classement en répondant présent à chaque fois. Débordant d'énergie, elle a su maîtriser ses nerfs une nouvelle fois.

La quinzaine parfaite

Aryna Sabalenka avait parfaitement lancé les hostilités en première semaine en atteignant les huitièmes de finale en perdant 6 jeux seulement. La Biélorusse a même infligé un terrible 6/0 6/0 à l'Ukrainienne Tsurenko au troisième tour, son premier en carrière. Au total, elle a fini par perdre 31 jeux sur les 7 matches disputés, dont un tiers face à Coco Gauff, son adversaire la plus coriace. L'Américaine a fait un peu douter Sabalenka en demi-finales puisqu'elle servait pour le premier set mais elle n'a pas pu résister.

Un rêve réalisé

Faisant partie des meilleures joueuses du monde depuis des années, Aryna Sabalenka a passé un vrai cap en 2022. La Biélorusse a mis son excellente efficacité au service de son grand rêve : remporter deux Grands Chelems avant l'âge de 25 ans. C'était une promesse qu'elle partageait avec son papa, décédé en 2019. La voilà désormais doublement sacrée avant de passer à 26 ans. D'ailleurs, elle n'a pas manqué de glisser un mot à sa famille lors de la remise du trophée. « Oui, je me sentais si loin d’eux. Je suis vraiment heureuse que nous puissions nous voir pendant l’intersaison. Nous avons passé du temps à Dubaï. Ils me manquent tellement. Je n’en parle jamais vraiment dans mes discours mais je voulais juste m’assurer qu’ils sachent combien ils comptent pour moi. Ils sont ma plus grande motivation. Je fais tout pour eux » assure-t-elle.

Swiatek à nouveau dans le viseur

Avec ce deuxième titre à l'Open d'Australie, Aryna Sabalenka confirme qu'elle sera bien présente en 2024 sur la lancée de ses deux saisons précédentes. La numéro 2 mondiale, qui a goûté quelques semaines au trône, va jouer un rôle dans cette bataille pour la place de numéro 1 mondiale. Iga Swiatek semble à sa portée et Coco Gauff semble également pouvoir se joindre à la lutte. En prenant de plus en plus confiance dans ces grands rendez-vous, elle se tiendra prête à la moindre occasion désormais.