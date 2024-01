Open d'Australie : Sabalenka-Zheng, finale à sens unique ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C'est le grand jour à Melbourne pour Aryna Sabalenka et Zheng Qinwen ! La numéro 2 mondiale et tenante du titre a répondu à l'appel tout au long de la quinzaine pour la défense de sa couronne et elle partira immense favorite dans quelques minutes face à la jeune Chinoise. Cette dernière dispute elle sa première finale en Grand Chelem et est déjà assurée d'être au minimum 7ème mondiale. Dans un tableau féminin qui a un peu manqué de batailles mémorables, il n'est pas bien sûr que la finale change la donne...

Ce samedi à 9h30, Aryna Sabalenka et Zheng Qinwen fouleront la Rod Laver Arena pour la dernière fois de la quinzaine avec l'unique but de soulever le trophée du premier Grand Chelem de la saison. Les deux joueuses ont un style de jeu assez similaire avec le service comme grosse arme et de belles frappes des deux côtés. Néanmoins, c'est la Biélorusse qui partira logiquement avec un sacré avantage, sur le plan physique comme sur le plan tennistique.

Sabalenka en patronne

Numéro 1 mondiale il y a quelques mois, Aryna Sabalenka commence fort l'année 2024. La Biélorusse n'avait pas envie de laisser la moindre chance à ses adversaires dans sa quête d'un deuxième titre consécutif à l'Open d'Australie. Après sa finale à l'US Open fin 2023, elle enchaîne d'ailleurs les très gros résultats en Grand Chelem. Ce samedi, elle tentera de réaliser un doublé comme sa compatriote Victoria Azarenka en 2012-2013. Pas inquiétée du tournoi, elle a tout de même dû maîtriser ses nerfs en demi-finales pour éliminer Coco Gauff en deux sets.

Tennis : Jannik Sinner briseur de rêves, il est prêt à sauter sur Djokovic https://t.co/r7bHowespd pic.twitter.com/GUFOEm5Brm — le10sport (@le10sport) January 26, 2024

Zheng, la surprise

Il est un peu surprenant de voir Zheng Qinwen, numéro 15 mondiale, débouler en finale de l'Open d'Australie, il est vrai. La vérité est qu'elle a profité d'un tableau très dégagé à cause des défaillances des favorites de cette partie et elle n'a pas eu à affronter une seule joueuse du top 50 lors de son parcours. Mais on ne peut qu'affronter l'adversaire qui se présente en face. Toutefois, elle pourrait avoir beaucoup de mal en début de match face à Sabalenka. Au vu de sa progression lors des deux dernières années, on peut imaginer que la Chinoise aura d'autres rendez-vous de ce genre. En cas de victoire, elle deviendrait la deuxième joueuse de son pays à s'imposer en Grand Chelem après Li Na.

Avantage Sabalenka

Il est difficile de trouver un domaine dans lequel Zheng Qinwen pourrait réussir à inverser la tendance. Aryna Sabalenka a affiché un niveau de jeu étouffant depuis le début de la quinzaine et la Chinoise devra sûrement compter sur une certaine tension habituelle de la Biélorusse dans ces grands moments. Cette dernière devra elle aussi gérer l'événement pour la première fois et ce ne sera pas simple, d'autant plus qu'elle avait eu du mal à gérer son premier quart de finale lors du dernier US Open, s'inclinant en à peine 1h15 sans réussir à se créer la moindre opportunité sur le service de son adversaire, une certaine... Aryna Sabalenka. Il s'agit de leur seul duel jusqu'à présent.