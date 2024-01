Open d'Australie : Qui est Dayana Yastremska, l'invitée surprise du dernier carré ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors qu'elle dispute ce jeudi matin sa première demi-finale en Grand Chelem, Dayana Yastremska a l'occasion de réaliser un exploit inattendu et presque jamais vu. L'Ukrainienne de 23 ans a créé la surprise lors de cette quinzaine alors qu'elle avait raté le cut du grand tableau à quelques places près. Obligée de passer par les qualifications, elle défie la Chinoise Qinwen Zheng, 15ème joueuse mondiale, pour une place en finale.

On en avait un peu perdu l'habitude dans le tennis féminin ces derniers mois voire ces dernières années. Les surprises s'enchaînent à l'Open d'Australie et malgré la présence de Coco Gauff et d'Aryna Sabalenka dans la première demi-finale du jour, voir la qualifiée ukrainienne traverser le tableau comme elle le fait depuis le début est une réelle sensation. Bel espoir chez les juniors, elle a un peu disparu des radars dernièrement mais elle se retrouve complètement.

Débuts tonitruants

Finaliste du tournoi de Wimbledon chez les juniors face à la Russe Potapova en 2016, Dayana Yastremska a assez vite débuté sa carrière professionnelle en connaissant de bons résultats sur le circuit WTA en 2018 et en 2019. L'Ukrainienne a vite gravi les échelons pour finir par s'offrir son premier titre WTA à Hong Kong en octobre 2018 à l'âge de 18 ans. Après deux nouveaux titres en 2019, dont Strasbourg contre Caroline Garcia, elle réussit à atteindre son meilleur classement, la 21ème place mondiale, début 2020.

Suspension pour dopage

C'est au cours de l'année 2020 que la carrière de Dayana Yastremska prend une autre dimension. A seulement 20 ans, elle est suspendue par la WTA pour dopage et est privée de compétition pendant des mois et donne une explication farfelue qui convaincra les autorités six mois plus tard. Mais depuis juin 2021, date de sa reprise, elle n'a jamais vraiment réussi à se rapprocher à nouveau du top 30 jusqu'à maintenant.

Retour dans le top 30

Grâce à son parcours incroyable à l'Open d'Australie, où elle est devenue la 5ème joueuse de l'ère Open à sortir des qualifications et se qualifier en demi-finales d'un Grand Chelem, Dayana Yastremska va passer de la 93ème place à la 29ème place mondiale au pire des cas. En plus, elle aura forcément un coup à jouer face à la Chinoise Qinwen Zheng, elle aussi novice à ce stade de la compétition. La tension pourrait se faire ressentir...