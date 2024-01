Tennis : Benoît Paire craque totalement en plein match

Jean de Teyssière

Opposé à Harold Mayot lors de huitièmes de finale de l'Open Sud de France, à Montpellier, Benoît Paire s'en est pris à un spectateur durant la rencontre. Le spectateur en question aurait été agacé de voir Benoît Paire perdre le premier set aussi sèchement (1-6) car il a parié pour lui. De quoi énerver le tennisman français qui est allé se plaindre auprès de l'arbitre.

Benoît Paire, après avoir été éliminé lors du premier tour des qualifications de l'Open d'Australie par Jules Marie, a bien réagi en réussissant à battre Andy Murray, lors du premier tour de l'Open Sud de France (2-6, 7-6, 6-3). Mais lors du huitième de finale face à Harold Mayot, son début de match a été compliqué (premier set perdu 1-6).

Monfils déjà victime d'un parieur il y a deux ans

Il y a deux ans, lors de l'Open Sud de France, premier tournoi après l'Open d'Australie, Gaël Monfils avait aussi été pris à partie sur le réseau social X par un parieur après sa défaite : « Rembourse nous... À cause de toi, pendant 1 mois je vais manger que des pâtes. » Réponse claire de Monfils : « "Jouer comporte des risques" c'est marqué en gros sur les sites. » Mais cette fois-ci, c'est en plein match qu'un incident pareil s'est produit.

Benoit Paire 🇫🇷 répond à un spectateur qui l’interpelle à Montpellier 😬🗣️ « Si c’est pour me dire que tu as parié, ça ne sert à rien de me parler. Tu te prends pour qui ? T’es qui ? »🎥 @lequipepic.twitter.com/iL2em1TQYq — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) January 31, 2024

«Tu te prends pour qui pour me parler comme ça ? T’es qui ?»