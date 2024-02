Tennis : Ancien entraîneur de Djokovic, il rejoint un autre crack français !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que la saison 2024 a très bien commencé pour le contingent français avec de belles performances lors de l'Open d'Australie, une autre pépite pourrait pointer le bout de son nez au plus haut niveau. Gabriel Debru, le vainqueur du tournoi junior de Roland-Garros en 2022, est l'un des grands espoirs du tennis tricolore et à 18 ans, il pointe déjà à la 326ème place mondiale. Récemment, il a fait un choix décisif pour la suite de sa carrière qui pourrait lui permettre de connaître une progression rapide en 2024.

A 15 ans, Gabriel Debru faisait déjà parler de lui en remportant ses premiers matches en Challenger, devenant ainsi le quatrième plus jeune joueur du XXIème siècle à réaliser cette performance. Depuis, il poursuit sa progression vers les sommets même si récemment, celle-ci a un peu freiné. Le Français a du mal à retrouver le chemin de la victoire mais il est très motivé : en quittant le joug de la Fédération française de tennis, il a décidé d'engager un entraîneur de renom : Riccardo Piatti, qui a entraîné Novak Djokovic dans sa jeunesse.

Nouvelle aventure

Numéro 326 au classement ATP cette semaine, Gabriel Debru a le potentiel pour monter très haut. Le Français a envie de travailler très dur pour atteindre ses objectifs. Du haut de son mètre 95, il avait subi une petite désillusion en terminant son premier match de qualifications à Roland-Garros blessé. Il vient d'annoncer le nom de son nouvel entraîneur, un certain Riccardo Piatti. « C'était beaucoup de réflexion, forcément, avec la Fédération française de tennis. Ivan Ljubicic y a participé, vu qu'il travaille avec la FFT pour aider les jeunes comme Arthur Fils, Luca Van Assche ou moi à se développer. J'ai discuté avec lui et il a aidé à prendre cette décision, bien entendu. J'ai décidé de prendre en main ma structure, de fonder ma propre équipe autour de moi » a-t-il confié pour Eurosport .

Piatti, grand nom du circuit

Ce n'est sans doute pas son passage le plus marquant mais Riccardo Piatti a bien travaillé avec Novak Djokovic au tout début de la carrière de ce dernier, lorsqu'il avait 18 ans, soit l'âge de Gabriel Debru aujourd'hui. Après d'autres expériences avec Richard Gasquet ou Milos Raonic qui ont atteint le meilleur classement de leur carrière avec lui, l'Italien a choisi d'aider un jeune espoir du tennis italien à se développer. En effet, de ses 13 à ses 20 ans, Jannik Sinner a reçu l'aide de Riccardo Piatti qui lui a permis de se familiariser avec le très haut niveau.

Un projet intéressant