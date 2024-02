Tennis : Holger Rune tête brûlée, il vire déjà son nouvel entraîneur

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 7 mondial, Holger Rune a tout d'un futur grand champion. A seulement 20 ans, le Danois fait partie des joueurs les plus talentueux de sa génération et il est encore en pleine progression. D'ailleurs, il n'hésite pas à prendre les décisions qui lui conviennent le mieux selon lui puisqu'il fait souvent preuve d'un caractère bien trempé. En engageant Severin Lüthi, ancien coach emblématique de Roger Federer, en fin de saison dernière aux côtés de Boris Becker, on pouvait noter ses grandes ambitions. Mais le Suisse n'a pas fait long feu.

Très bien entouré depuis sa jeunesse, Holger Rune est destiné à devenir l'un des plus grands champions du tennis actuel. Le Danois a montré qu'il était capable de jouer à un niveau exceptionnel mais il lui manque encore de l'expérience pour régner lors des Grands Chelems et rester régulier. C'est pourquoi il a fait appel à Boris Becker pour se remettre les idées en place en octobre dernier, et aussi à Severin Lüthi, qui a accompagné Roger Federer pendant 15 ans. L'histoire est déjà terminée puisqu'il faut s'accrocher solidement lorsqu'on fait partie du clan Rune...

Lüthi déjà viré

Venu renforcer le clan d'Holger Rune déjà très bien fourni en fin de saison dernière, Severin Lüthi s'est lancé dans une nouvelle aventure après la magnifique histoire qu'il a vécue avec Roger Federer. Entraîneur du Maestro de 2007 jusqu'à la fin de sa carrière, il quitte déjà le Danois après seulement 2 mois et 7 petits matches. « Le timing n’était pas bon pour Severin, il pouvait voyager pendant quelques semaines et cela n’offrait pas la continuité dont mon fils a besoin » a fait savoir Aneke Rune, la mère très présente du 7ème mondial.

Un joueur difficile à gérer

Ces derniers mois, le clan de Holger Rune a déjà beaucoup bougé puisque rien ne semble tenir en place. L'été dernier, Patrick Mouratoglou avait déjà été obligé de quitter le navire en raison des tensions. Aneke Rune, la maman du joueur, est très présente pour répondre aux attentes de son fils et elle a notamment partagé une anecdote qui en dit long sur le tempérament du Danois, déjà à l'âge de 7 ans. « Ils ont engagé un autre entraîneur au club et Holger l’observait. L’idée était que ce nouveau coach prenne en charge tous les petits. Holger est venu me voir et m’a dit : ‘Je ne veux pas de ce type comme entraîneur’. J’ai répondu : ‘Ce n’est pas à nous de décider, c’est le club qui décide. Tu aimes jouer au tennis, alors si c’est lui, c’est lui. Ce n’est pas ma demande, je ne peux rien y faire’. Et Holger a dit : ‘D’accord, c’est très bien, alors j’arrête de jouer’ » peut-on lire dans une interview pour l'ATP.

Un coup d'arrêt

Alors qu'il s'était perdu au milieu de la saison 2023, Holger Rune a retrouvé ses esprits en toute fin de saison après avoir recruté Boris Becker dans son équipe. Le Danois a réglé ses petits soucis mais il a connu à nouveau un petit coup d'arrêt après son élimination au deuxième tour de l'Open d'Australie, une défaite qui n'avait pas trop plu au coach allemand. Seul membre du top 10 à jouer en tournoi cette semaine, à Montpellier, il tente de se relancer en retrouvant la confiance.