Tennis : Cazaux éteint Holger Rune, Becker critique

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Plus grosse surprise française de cet Open d'Australie, Arthur Cazaux est tombé avec les honneurs en huitièmes de finale face à Hubert Hurkacz. Auparavant, le Montpelliérain a éliminé avec la manière le numéro 8 mondial Holger Rune, sa première victoire sur un top 10. Une défaite surprenante pour le Danois qui a montré quelques limites et qui a fait réagir son nouvel entraîneur Boris Becker.

Malgré ses difficultés avec la justice, Boris Becker reste très sollicité grâce à son passé glorieux de joueur. L'Allemand a d'ailleurs replongé en plein dans le monde du tennis en exerçant la fonction d'entraîneur de Holger Rune depuis le mois d'octobre 2023. Le Danois, qui a connu une saison en demi-teinte, avait l'occasion de confirmer son regain de forme à l'Open d'Australie. C'est raté.

Un effort mental compliqué

Parfois en difficulté sur le plan physique pendant ses matches, Holger Rune a également des petits soucis de relâchement, comme c'était le cas contre Arthur Cazaux à l'Open d'Australie. Dans un match où il n'avait pas le droit à l'erreur, il a fini par vite lâcher l'affaire. « Perdre le premier set au tie‐break, puis perdre son tout premier jeu de service dans le deuxième set… Il doit s’améliorer mentalement » a regretté Boris Becker, qui a choisi d'occuper la fonction de commentateur pour Eurosport plutôt que d'être dans la box de son joueur pour le premier Grand Chelem de l'année.

Tennis : Djokovic reçoit un avertissement avant le choc https://t.co/2JQgBuHcb7 pic.twitter.com/Puwtd54fCf — le10sport (@le10sport) January 24, 2024

Un sens tactique pas encore au niveau ?

Quand il a remporté le Masters 1000 de Paris-Bercy fin 2022, Holger Rune a confirmé les attentes placées en lui. Le Danois est vite devenu un grand espoir du tennis mais il a ensuite connu beaucoup de difficultés en 2023. Parfois limité dans le jeu, il a tout de même retrouvé ses esprits depuis qu'il a recruté Boris Becker et plus récemment Severin Lüthi. « Il a beaucoup d’inspiration sur le terrain, mais en même temps, c’est ça le problème. Il s’agit de savoir quand faire quoi : quand prendre des risques et quand jouer défensivement. La ligne est toujours mince » poursuit l'Allemand.

Rune très vite de retour

Malgré son élimination précoce à l'Open d'Australie, Holger Rune a décidé de ne pas traîner avant de faire son retour à la compétition. Le Danois, huitième joueur mondial, a demandé une wild-card pour le tournoi de Montpellier organisé la semaine prochaine. Mal placé dans le calendrier puisqu'il a lieu au lendemain de l'Open d'Australie, le public français aura tout de même la chance de voir évoluer l'un des tout meilleurs joueurs du monde. D'ailleurs, une revanche contre Arthur Cazaux est très possible.