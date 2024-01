Tennis : Rune vers un grand défi, il les menace

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Nouveau venu dans le top 10 au cours de la saison 2023, Holger Rune a même goûté aux joies d'être tête de série 4 en Grand Chelem, à l'US Open. Le jeune Danois de 20 ans, qui avait frappé un grand coup fin 2022, a connu des hauts et des bas mais semble sur la pente ascendante depuis quelques mois. En effet, en réussissant à garder son ticket pour le Masters, il avait réussi à produire un bon niveau de jeu pour inquiéter momentanément Novak Djokovic. En 2024, il veut clairement passer à la vitesse supérieure.

Désigné parmi les plus grands espoirs de la jeune génération, Holger Rune a encore beaucoup de progrès à faire. Mais le Danois a frappé fort dans les esprits de nombreux observateurs du circuit en raison de son tempérament mais aussi de son niveau de jeu pouvant atteindre des sommets. Il n'a peur de rien et d'ailleurs, il n'hésite pas à afficher ses ambitions pour la saison à venir. Pour démarrer sa saison, il a posé le pied à Brisbane.

Des débuts en maîtrise

Numéro 8 mondial pour démarrer cette nouvelle saison, Holger Rune a disputé son premier tour à Brisbane face au local Max Purcell et il a eu besoin de chauffer la machine. Le Danois a parfaitement renversé la situation après la perte du premier set, une bonne manière de faire ses premiers pieds. « Il a fallu s’adapter aux conditions de jeu, le climat n’a rien à voir avec l’Europe, une fois que je me suis senti mieux physiquement, j’ai pu jouer à 100% » argumente-t-il. Visiblement, il semble loin le temps où il avait du mal avec son dos...

Un Grand Chelem en 2024 ?

Dans sa volonté de progresser encore plus en termes de niveau et de classement, Holger Rune a appelé du renfort pour s'entourer. Ainsi, Boris Becker et Severin Lüthi sont venus garnir les rangs, deux grandes figures qui pourraient faire accélérer la progression du Danois. « Tout le monde sait que je veux gagner des tournois du Grand Chelem, et cela doit arriver cette année » affirme-t-il après son entrée en lice.

Un rôle à jouer en Australie

Huitième-de-finaliste l'an dernier à l'Open d'Australie, passant proche de la victoire face à Rublev, Holger Rune aura sûrement quelque chose à jouer dans cette édition 2024. Le Danois n'a pour l'instant jamais réussi à passer les quarts de finale en Grand Chelem mais ce cap ne devrait pas tarder à être franchi. A Brisbane, il a poursuivi sa rentrée par une victoire contre Alexander Shevchenko.