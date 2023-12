Tennis : Holger Rune en progression, il l'encense

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En réussissant à crever l’écran en fin de saison 2022, Holger Rune a montré qu’il avait les capacités pour briller très vite sur un court de tennis. Le Danois, numéro 8 mondial, n’a pas réussi à évoluer avec régularité au niveau qu’il a connu à Bercy en 2022 mais il a envie de montrer un autre visage dès les premiers instants de 2024. Avec ses nouveaux coachs, il a toutes les cartes en main pour jouer l’un des tout premiers rôles.

Après des mois dans le flou à essayer de trouver une solution pour son dos, Holger Rune a retrouvé le sourire à partir du moment où il a recruté Boris Becker dans son équipe. Issu de la même génération que Carlos Alcaraz, le Danois doit encore faire des efforts sur son physique et devra engranger de l’expérience. A 20 ans, il s’est positionné en tant que futur vainqueur de Grand Chelem. Il faudra cependant un gros effort pour réussir cette performance en 2024.

Un talent indéniable

Holger Rune est un champion avec une personnalité forte qui s'affirme au fil des mois. En effet, le Danois se loge en tant que principal adversaire de Carlos Alcaraz mais les deux hommes sont bien différents. Il n'hésite pas à se mettre le public à dos s'il le faut mais réussit à produire un niveau de jeu phénoménal. « Je pense que nous oublions à quel point Holger Rune est jeune. Il a un caractère et un jeu très explosif, et il doit apprendre à gérer d’autres choses, pas seulement au niveau du tennis. Mais il apprend, il grandit. Il a une éthique de travail incroyable. Il a du talent. Il joue bien sur toutes les surfaces » rappelle Alex Corretja, consultant pour Eurosport .

Un palier franchi en 2024

A 20 ans, Holger Rune a connu des mois difficiles surtout pendant l'été où il a enchaîné les contreperformances et les difficultés physiques. Le Danois est tout de même sur la bonne voie et il pourrait commencer à frapper fort dès 2024. « Il n’y a aucune raison de penser qu’il ne connaîtra pas une année 2024 incroyable, car pendant un certain temps, il a souffert un peu de blessures en 2023, mais il a quand même fini par se qualifier pour la finale de l’ATP. Il va être prêt pour la saison prochaine. Mais il devra apprendre à être constant la plupart du temps, pas seulement pendant une heure et demie ou deux heures, car ce sera la clé pour gagner de grands tournois » poursuit l'Espagnol, ancien numéro 2 mondial.

La clé vers le succès ?

A la manière de grands joueurs avant lui, Holger Rune a décidé de sortir le chéquier pour s'entourer de grandes personnalités du monde du tennis. Le jeune Danois a appelé Boris Becker pour l'épauler à partir de la fin de saison 2023 et il a aussi récemment décidé d'accueillir Severin Lüthi dans son équipe, l'ancien coach de Roger Federer de 2007 à 2022. Tous les deux possèdent une immense expérience qui vont permettre à Rune d'évoluer.