Tennis : Nadal de retour, Alcaraz lâche une grande annonce

Benjamin Labrousse

Dès le début du mois de janvier, Rafael Nadal devrait effectuer son grand retour sur le circuit ATP, lui qui a manqué la quasi-totalité de la saison 2023 en raison d’une blessure au psoas (hanche). Si en décembre, le « Taureau de Manacor » s’interrogeait sur son propre niveau de jeu, le numéro deux mondial Carlos Alcaraz ne se fait aucun souci sur la compétitivité de son compatriote.

Il s’agit de l’un des événements majeurs de 2024. Alors qu’il n’avait plus disputé le moindre match depuis l’Open d’Australie en janvier 2023, Rafael Nadal va faire son grand retour dès le mois de janvier. Gravement blessé au psoas (muscle de la hanche), l’Espagnol âgé de 37 ans n’a pas abdiqué, et a annoncé qu’il effectuerait son retour lors de l’ATP 250 de Brisbane (Australie), qui se terminera le 7 janvier prochain. L’occasion parfaite pour Nadal de se tester avant une possible participation à l’Open d’Australie…

Nadal doute sur son propre niveau

Si beaucoup s’interrogent sur le réel niveau de jeu de l’ancien numéro un mondial, Rafael Nadal lui-même ne sait pas vraiment quel sera son degré de performance à Brisbane. « Bien sûr, j'ai eu beaucoup de doutes, il y a eu des moments où ça semblait impossible que ce moment arrive. Mais nous avons maintenu l'éthique de travail et nous avons gardé espoir, et je crois que je suis prêt pour reprendre. Je ne sais pas à quel niveau ni à quoi m'attendre, mais peu importe » , confiait le joueur actuellement classé 672ème mondial début décembre.

« Je pense qu’il est prêt pour de grandes choses cette année »