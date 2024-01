Tennis : Nadal imité par Murray ? Il lâche une bombe

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors qu'il s'apprête à faire son grand retour à la compétition dans quelques heures seulement face à Dominic Thiem, Rafael Nadal a annoncé il y a plusieurs mois déjà que 2024 serait probablement sa dernière année sur le circuit. Le Majorquin pourrait avoir inspiré Andy Murray, autre membre du Big 4 dont la carrière arrive bientôt à son terme. En effet, l'Ecossais, qui n'a jamais pu retrouver son meilleur niveau après son opération de la hanche, aborde 2024 un peu dans la difficulté.

Andy Murray est le joueur ayant causé le plus de tort à la domination du Big 3 durant les quinze dernières années. Ancien numéro 1 mondial, l'Ecossais a plongé après sa grande saison 2016, où il a beaucoup forcé pour finalement se blesser à la hanche. De retour dans le top 50 depuis cette année, il avait déjà envisagé de prendre sa retraite à plusieurs reprises auparavant mais grâce à son esprit combatif, il a fait durer le plaisir un moment. Celui-ci pourrait s'arrêter en 2024.

Dernière année ?

Numéro 42 au classement ATP au moment de démarrer cette nouvelle saison, Andy Murray n'est évidemment pas dans la forme de sa vie. L'Ecossais, qui a beaucoup de mal à gagner des matches courts qui ne puisent pas trop dans son réservoir a avoué à la BBC que 2024 pourrait être sa dernière saison au plus haut niveau. « Si physiquement je me sens bien, que mes résultats sont bons, que je joue bien et que c'est amusant, je pourrais continuer à jouer. On verra comment se passe cette année, comment je tiens physiquement. Si cela se passe bien, j'aimerais continuer mais sinon, si je ne m'amuse pas, cela pourrait être la dernière année, oui » peut-on lire.

Fin de saison difficile

Revenu quasiment dans le top 30 au cours de l'année, Andy Murray a fini 2023 complètement lessivé et sur une mauvaise note. En effet, l'Ecossais n'a retrouvé le chemin de la victoire qu'à très peu de reprises ces derniers mois, s'inclinant à Bercy pour son dernier match face à Alex de Minaur après un scénario terrible où il a eu des balles de match. Il faut dire que l'ancien numéro 1 mondial avait lancé 2023 par des matches complètement fous à l'Open d'Australie qui ont duré des heures. « Si je me retrouve dans une situation telle que celle où je suis à la fin de cette année, je ne continuerais probablement pas » confie celui qui tentera de disputer ses derniers Jeux olympiques, lui qui a obtenu deux médailles d'or consécutives en 2012 et en 2016.

Une motivation en déclin