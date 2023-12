Tennis : Nadal prévient tout le monde avant son grand retour

Benjamin Labrousse

Alors qu’il n’a plus disputé le moindre match officiel depuis janvier 2022, Rafael Nadal va faire son grand retour sur le circuit mondial à l’occasion de l’ATP 250 de Brisbane (31 décembre - 7 janvier prochain). Après une grosse blessure à la hanche ainsi qu’une opération douloureuse, le champion espagnol a tenu à apporter quelques nuances concernant son niveau de jeu.

Un retour extrêmement attendu. Absent du circuit ATP depuis sa défaite face à Mackenzie MacDonald à l’Open d’Australie en janvier 2022, Rafael Nadal sera de la partie en 2024. En novembre dernier, l’Espagnol annonçait sur ses réseaux sociaux qu’il faudrait compter sur lui pour l'année qui arrive, pour ce qui pourrait être « la dernière saison de sa carrière » . Une dernière danse tant espérée par les nombreux admirateurs de l’Espagnol, désormais âgé de 37 ans.

Tennis : Djokovic rend un vibrant hommage à Nadal ! https://t.co/1dREUtMxqM pic.twitter.com/fVzvmblaqc — le10sport (@le10sport) December 28, 2023

« Je débarque en terre inconnue »

S’il a montré des signaux encourageants quant à son niveau de compétition, Rafael Nadal a rapidement prévenu qu’il ne savait pas à quoi s’attendre concernant son retour. « Je n’attends rien de moi, c’est la vérité. J’espère avoir la capacité de ne pas exiger de moi-même ce que j'ai exigé de moi-même tout au long de ma carrière. Je crois que je suis dans un moment différent, dans une situation différente, je débarque en terre inconnue » , confiait ainsi le « Taureau de Manacor » début décembre. Pour rappel, Nadal effectuera son retour lors du tournoi de Brisbane, du 31 décembre au 7 janvier 2024, avant probablement d’enchaîner sur l’Open d’Asutralie.

« Il est impossible de penser à remporter de tournois aujourd’hui »