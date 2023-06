Tennis : Big 3, GOAT... Murray fait une incroyable déclaration !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Membre du Big 4 il y a quelques années, Andy Murray a été largement dépassé en termes de palmarès, à tel point que cette appellation est devenue "Big 3" pour désigner Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal. L'Ecossais, jamais avare lorsqu'il s'agit de faire des déclarations, a été interrogé récemment quant à sa position autour du débat qui agite les foules depuis longtemps : le plus grand joueur de tous les temps. Et sa réponse peut surprendre...

Vraisemblablement le joueur qui aura le plus souvent résisté aux plus grandes légendes du tennis, Andy Murray a évolué à un niveau si élevé dans sa carrière que sa hanche a explosé en vol. Depuis 2016, année de sa domination sur le circuit, l'Ecossais n'a jamais pu revenir à son meilleur niveau mais il continue de se battre. Avant Wimbledon, il a fait des déclarations qui pourraient ne pas plaire à tout le monde...

Pas un débat évident

Dans ce débat du GOAT qui pollue presque le monde du tennis depuis des années, il faut prendre beaucoup de critères en considération selon beaucoup d'observateurs. Pour Andy Murray, c'est à peu près la même chose. « Il y a sans doute des arguments bien présents pour faire de Novak le plus grand de tous les temps. Si l’on se réfère aux titres du Grand Chelem, il faut donner la victoire à Novak, mais pour moi, c’est un peu plus nuancé que cela » a-t-il commenté. En effet, malgré un 23ème titre du Grand Chelem à Roland-Garros, nouveau record, la question des préférences par exemple est à prendre en compte.

Un GOAT par surface ?

Si l'on regarde attentivement la situation autour du Big 3, on peut vite comprendre que chacun a assez bien dominé une surface. « La chose spéciale pour moi autour d'eux, c'est leur capacité à dominer une certaine surface. Rafa sur terre, je ne pense pas que quelqu'un puisse douter qu'il est le plus grand joueur sur terre battue. Pour moi, Novak est clairement le mieux joueur de l'histoire sur dur mais le gazon c'est un peu plus compliqué entre Novak et Roger » poursuit Murray. En s'imposant à Wimbledon dans deux semaines, Djokovic pourrait creuser un peu plus l'écart.

Murray, dernière chance ?

A 36 ans, Andy Murray a fait le choix de concentrer ses efforts sur Wimbledon en 2023. L'Ecossais, proche d'obtenir un statut de tête de série grâce à ses bons résultats dernièrement, se sent encore capable de réaliser de grandes choses. Il faut bien avouer que depuis l'édition 2017 de Wimbledon, il n'a jamais pu atteindre une deuxième semaine en Grand Chelem.