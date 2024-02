Tennis : Djokovic et Nadal à Indian Wells, c'est fait !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que le mois de janvier a été marqué par quelques surprises et par un vent de renouveau qui souffle comme jamais sur le circuit ATP, les deux légendes du tennis Novak Djokovic et Rafael Nadal vont peut-être se retrouver à l'occasion du premier Masters 1000 de la saison, Indian Wells. Le tournoi californien approche à grands pas puisqu'il débutera le 6 mars prochain, et ces deux-là font partie de la liste des inscrits. Si tout va bien, ils y seront.

A peine l'Open d'Australie terminé, il faut garder à l'esprit les prochains rendez-vous de la saison sur le circuit ATP. Le premier Masters 1000, Indian Wells, commence déjà dans un mois et la liste des participants a déjà été révélée. On retrouve donc les noms de Novak Djokovic et de Rafael Nadal, eux qui s'étaient rendu souvent absents ces dernières années pour différentes raisons.

Djokovic bien reposé

En ayant beaucoup joué ces derniers temps, Novak Djokovic a pris la décision de ne jouer aucun tournoi après l'Open d'Australie, ce qui a conduit à l'élimination de la Serbie en Coupe Davis notamment. Le numéro 1 mondial prend le temps de bien se reposer avant de revenir à la compétition à l'occasion du tournoi d'Indian Wells, un Masters 1000 qu'il apprécie bien mais où il n'avait pas été autorisé à se rendre en raison de son statut vaccinal. Le numéro 1 mondial s'est imposé 5 fois en Californie, la dernière fois en 2016 et sa dernière apparition date de 2019.

Nadal confirmé

Malgré avoir subi une nouvelle blessure en Australie pour son grand retour, Rafael Nadal ne va pas attendre longtemps avant de rejouer. L'Espagnol sera déjà présent à Doha dans quelques jours si tout va bien et son nom apparaît désormais dans la liste des joueurs pour le Masters 1000 d'Indian Wells, qui débute le 6 mars. Grâce à son classement protégé, il retournera à Indian Wells après sa finale en 2022, où il avait terminé blessé à une côte. Vainqueur à trois reprises, il devra disputer le premier tour puisqu'il ne sera pas tête de série dans ce grand tableau de 96 joueurs. C'est aussi la confirmation d'un calendrier un peu plus dense pour Nadal qui cherche à retrouver des sensations.

Le 5ème Grand Chelem

Souvent considéré comme le cinquième Grand Chelem sur le circuit ATP, Indian Wells lance un mois de mars très chargé puisque le Masters 1000 de Miami suivra directement après. Le "Sunshine Double", c'est-à-dire gagner les deux tournois à la suite, représente l'un des défis les plus difficiles. Si tous les meilleurs sont là, nul doute que le tournoi sera très intéressant à suivre.