Tennis : Les joueurs en colère, l'ATP et le WTA prévoient du changement

L'année dernière, de nombreux sujets ont fait le tour du circuit et parmi eux, le programme, les balles ou le calendrier. L'ATP et la WTA ont donc réfléchi aux solutions qui pouvaient être proposées aux joueurs et la saison 2024 va être teintée de plusieurs changements. En effet, plusieurs décisions ont été prises et cela pourrait avoir un impact sur les journées de tennis à rallonge.

Si plusieurs joueurs se plaignent déjà d'un calendrier bien long et très fatigant, ils auront déjà de quoi relativiser avec ces nouvelles informations concernant le circuit à partir de 2024. En raison des nombreuses polémiques qui ont émergé la saison dernière, les instances tennistiques ont décidé de réagir. Dernièrement, c'est la semaine au Rolex Paris Masters qui a beaucoup fait parler en raison du retard pris chaque jour dans le programme. A priori, on ne verra plus beaucoup un match se terminer à 3 heures du matin...

5 matches par court

La première initiative prise par l'ATP et la WTA est donc de mettre au programme seulement 5 matches maximum par court sur une journée de façon à ce que le jeu ne dépasse pas trop les limites. En effet, sauf si les matches sur un court ont été rapides pour permettre à un sixième match de débuter pour alléger le programme afin d'éviter qu'il ne débute trop tard sur un autre court, c'est désormais la limite fixée sur les événements du circuit. Ainsi, le Rolex Paris Masters ne pourra plus programmer six matches par jour sur son court central, une problématique pour le Masters 1000 français.

Pas de match à 23h

Si l'ATP et la WTA ont fixé 22h30 comme heure maximum pour déplacer un match sur un autre court, il sera désormais strictement interdit de débuter un match après 23 heures. A noter que comme les Grands Chelems sont gérés par l'ITF et que cette mesure ne sera peut-être pas en vigueur tout de suite. Toutefois, une exception pourra être demandée si jamais le programme est bien chargé auprès d'un superviseur de l'ATP ou de la WTA.

Night session à 19h30

Avec 3 matches de jour, la night session sur les tournois du circuit peut elle compter 2 matches mais devra démarrer au plus tard à 19h30, avec une recommandation pour 18h30. A titre de comparaison, la night session de Roland-Garros démarrait à 20h30 en 2023, ce qui veut dire que si cette mesure atteint les Grands Chelems, il faudra modifier quelques conditions. Autre nouvelle importante : les tournois opteront pour le même type de balles lors des grandes tournées (américaine, terre battue...) pour éviter un changement trop brutal chaque semaine à partir de 2025. Une bonne nouvelle qui devrait en satisfaire plus d'un.