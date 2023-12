Tennis : Nouvelle répartition des points sur le circuit ATP, l'écart se creuse

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que la saison 2024 démarre à l'instant, un changement de taille est à noter. En effet, c'est une mesure importante puisqu'elle concerne la répartition des points lors des différents tournois du circuit. Si les grands tournois vont rapporter un peu plus de points, les joueurs du circuit Challenger vont encore plus avoir du mal à progresser au classement. Depuis cette nouvelle annonce, les réactions n'ont pas manqué sur les réseaux sociaux de la part de ceux qui travaillent depuis des années pour un jour intégrer le top 100.

Les joueurs se plaignent assez souvent d'une certaine différence de traitement entre les tout meilleurs et les plus modestes. A partir de 2024, les tournois n'auront plus exactement les mêmes récompenses en termes de points en fonction du résultat. En effet, l'ATP a publié ses nouveaux tableaux et on voit tout de suite le changement entre circuit principal et Challenger.

Plus de points en Grand Chelem

Les joueurs gagneront en effet plus de points dans les tournois du circuit ATP à part dans les premiers tours. En effet, le finaliste d'un Majeur récupérera 1300 points contre 1200 auparavant, 800 points pour une demi-finale (+ 80), et ainsi de suite. Cette mesure s'applique également en Masters 1000 avec 56 ou 96 joueurs. Le but est de réduire un peu l'écart avec les vainqueurs de ces grands titres, le sujet avait été abordé par Roger Federer il y a quelques années.

Moins de points en Challenger

Au contraire, le circuit Challenger va connaître quelques changements qui ne va pas faire plaisir à grand monde. En effet, l'ATP souhaite mettre un coup de projecteur sur les qualifications de tournois ATP en y augmentant également le nombre de points pour réduire ceux glanés pour un quart de finale ou une demi-finale dans un tournoi de l'échelon inférieur. Ainsi, toutes les catégories vont souffrir de ces petits changements. Il faudra gagner pour être sûr de ne pas perdre un point en route.

Un fossé important

Il n'était déjà pas facile de progresser du circuit Challenger au circuit ATP. Avec cette nouvelle répartition de points, il sera encore plus compliqué pour les joueurs de passer le pas. En effet, cette réforme ne fait pas plaisir à tout le monde, loin de là, puisque cette annonce a suscité pas mal de réactions déjà. Beaucoup regrettent ne pas avoir été consultés avant la mise en place de cette distribution. Pourra-t-on avoir autant de nouveaux venus dans le top 100 que les années précédentes ?