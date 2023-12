Tennis : Tsitsipas en pleine désillusion ? Il vise l'or olympique !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En faisant partie des figures incontournables du circuit ATP depuis des années, Stéfanos Tsitsipas est toujours solidement attaché au top 10. Le Grec, qui a déjà connu deux finales en Grand Chelem perdues face au même adversaire, donne l'impression qu'il ne progresse plus vraiment. Sixième mondial à l'heure actuelle, il s'apprête à démarrer 2024 légèrement dans le doute, lui qui souffre du dos depuis des mois. Pourtant il ne veut pas se laisser abattre et s'est récemment confié sur ses objectifs.

Il n'est pas rare de voir un joueur faire preuve d'un grand optimisme au moment d'évoquer ses objectifs. Dans le cas de Stéfanos Tsitsipas, la situation est compliquée car le Grec n'a pas fait une saison exceptionnelle en termes de résultats en dehors de sa finale à l'Open d'Australie et il donne l'impression de devoir absolument augmenter son niveau de jeu pour pouvoir rivaliser avec les tout meilleurs.

Une médaille pour la Grèce ?

Jamais très représentée auparavant, la Grèce a la chance d'avoir un joueur et une joueuse à l'intérieur du top 10 depuis un moment déjà. Si Maria Sakkari vient tout juste de remporter son premier WTA 1000, Stéfanos Tsitsipas donne de plus en plus l'impression qu'il ne réussira jamais à gagner un Grand Chelem. En 2024, il pourra se concentrer sur les Jeux olympiques de Paris qui auront lieu sur les courts de Roland-Garros. « Je veux évidemment ramener une médaille olympique à mon pays, c’est l’un de mes objectifs » a-t-il confié lors de son passage à l'UTS.

Un Grand Chelem encore possible ?

Il y a quelques mois, Stéfanos Tsitsipas faisait une révélation particulière en affirmant qu'il préférait devenir numéro 1 mondial plutôt que remporter un Grand Chelem. Le Grec semble un peu stagner et gagne de moins en moins de matches face aux joueurs qui sont mieux classés que lui mais il tient à garder l'espoir. « Je veux gagner un titre du Grand Chelem, c’est aussi l’un de mes objectifs. Il est certain que pour y parvenir, je dois être en bonne santé, car il y a eu un moment cette saison où certaines circonstances ne m’ont pas permis d’être à 100 % » regrette-t-il.

Danger dès début 2024 ?

Finaliste de l'édition 2023 de l'Open d'Australie, où il n'avait rien pu faire face à Novak Djokovic, Stéfanos Tsitsipas aura donc de gros points à défendre dès le début de l'année. Le Grec pourrait donc finir par se retrouver en danger s'il ne réussit pas son premier grand rendez-vous de la saison, lui qui semble être en délicatesse avec son dos depuis le mois dernier.